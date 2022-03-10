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【理財個案】40歲月入3萬冀為子女滾存財富　10萬建平穩增長組合

16:15 2022/03/10

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【理財個案】40歲月入3萬冀為子女滾存財富　10萬建平穩增長組合

投資理財愈早開始愈好，家長想子女「贏在起跑綫」，不如趁早為子女建立理財組合，以滿足將來的資金需要。有讀者今年40歲，她為子女開設一個證券戶口，應如何善用10萬元的資金滾存財富？看看龔成是如合回答。

讀者：

你好，我想請教一下，本人年過40，剛育一個小孩。本身月入3萬元多，現金少於10萬元，於券商開咗戶，想用期權每月賺多幾千元（當然不易，未成功）。

1. 現在我應該如何投資，令有限金錢，保障退休後生活？

2. 另一券商戶口有10萬元，原意想買REITs，給小孩滾大可以將來用，但一直無方向無買。

【避險情緒升溫 金價曾觸2000美元 黃金ETF年初至今升9%：按此

龔成︰

期權是一種合約，你可以在合約到期日或之前，在其指定價格購買或出售相關資產（如股票、商品、債券、貨幣、指數）。

簡單而言，佢係一種短炒工具，而且有槓桿性，我唔建議讀者用這類工具，作為投資目標。

而且，要明白真正財富增值，係長綫，唔係做短炒。你見全世界最成功的投資者巴菲特，都只會做長綫投資，唔會短炒。

因為中短期股價，可以因為好多因素影響，有些因素甚至跟企業無關，所以無得計。但長綫企業價值，必然會反映在股價上，只要長綫持有優質股，就自然會有理想回報。

【地產股最新派息及除淨日一覽 邊隻股息率逾8%？：按此

當我哋進行人生財富累積時，會運用「先增值，後現金流」方法。年輕人應着重於增值類資產，而較年長的，就應着重保守類別。

以你現時40歲去計，財富仍然有增長力，但由於你有負擔，所以建議多留現金，以備不時之需，少於10萬元的現金最好不要動用。

你可以透過月供投資「平穏增長股」和「潛力股」，去創建增值組合。用每月5成儲蓄做月供，其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

如果你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2至3成好了，甚至先集中係平穏增長股類。

若你有一定投資知識﹐潛力股比重可以相應調高，視乎你投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

餘下的另一半現金，就等機會，當大市出現較大回調，就加大力度掃貨，然後作長綫投資。

2. 至於另一證券戶口有10萬元是為小朋友理財的，小朋友由於可投資時間長，策略上十分簡單。你可以儲盈富基金 （02800） ，佢係包括逾60間質素不錯上市公司股票的組合，有一定增長力。

若你想增長力較高，可以儲安碩恒生科技ETF （03067） 。但此股波動性會較大，要睇返你自己風險承受能力。

另外，你可以考慮埋美股指數ETF，令組合分散風險能力更高。Vanguard標普500指數ETF（美：VOO）和Invesco納斯達克100指數ETF（美：QQQ），前者追蹤標普500，算平穩增長型，類似盈富。QQQ追蹤納斯達克100指數，風險會較高，風險度近似安碩恒生科技ETF。

 

【本文獲作者龔成授權轉載】

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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