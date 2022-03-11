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【消費優惠】Nike網店換季優惠精選產品低至6折　L’OCCITANE買2件身體護理產品享88折

精明消費 07:00 2022/03/11

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Nike網店：換季優惠精選產品低至6折

Nike網店現正進行換季優惠，由即日起至3月20日，於Nike網店購買指定減價產品，2件可享額外8折，3件及以上可享額外7折，折上折後部分產品更低至6折。

    點擊圖片放大
    +4
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需要注意的是，精選正價產品亦可夾單但不享折扣優惠。另外，Nike特別版產品、裝備、Apple產品、Nike禮品卡及部分指定產品不參加是次活動。

優惠產品

2. L’OCCITANE：買2件身體護理產品享88折

L'OCCITANE推出3.8婦女節第2撃優惠，由即日起至3月16日期間，購買2件身體護理產品，即可享88折。數量有限，送／售完即止。

另外，消費滿500元，即可享免費送貨服務；消費滿800元，即可享免費特快送貨服務。

    點擊圖片放大

L'OCCITANE網上商店

3. Samuel Ashley：迷你皮革手提包399元

由即日起至3月22日，Samuel Ashley的Mini Annabella迷你皮革手提包以限時優惠價399元發售（原價639元），包括軍藍、卡其、白色、淺灰及灰綠五款色調，售完即止，優惠於門市及官網同步推出。

    點擊圖片放大

分店地址：

  • 觀塘道418號創紀之城五期APM 4樓L4-12a號舖
  • 旺角彌敦道700號T.O.P地下G19號舖
  • 沙田新城市廣場3期2樓A207號舖
  • 屯門市廣場一期3樓3289號舖

網店

 

撰文：hket小編

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