LVMH鐘錶周2022巡禮　　ZENITH帶你看天際色相

下一篇文章
【扣稅攻略2022】退休20年獲穩定收入 比較4份扣稅年金 保證回報相差32%？
在《LVMH Watch Week 2022》一門四傑中，ZENITH繼續務實穩健作風，為其重點DEFY系列推陳出新，只是在名字上和錶面上添點詩意氛圍，看看所取的名字： SKYLINE、MIDNIGHT和21 CHROMA，把天際的所有漸變色調如彩虹搖曳掛於腕錶上，不是很有詩意嗎？
今年是第二度舉行的《LVMH鐘錶周2022》，由2021年開始，LVMH集團號召旗下鐘錶品牌（包括BULGARI、HUBLOT、ZENITH和TAG HEUER）為年度新作巡禮介紹，疫情關係繼續綫上舉辦。ZENITH於1865年已創立，更是世界上推出首枚自動計時機芯（EL PRIMERO機芯）的瑞士錶牌，多年來不斷創新力求凖確，最新推出DEFY 21系列精確至1/100秒，比CHRONOMASTER系列的1/10秒更精確！
以四芒星延續天際綫
源於1902年的DEFI系列，1969年ZENITH決定以DEFY來命名一款堅固和性能可靠的腕錶，其中SKYLINE款式是遙遙呼應創辦人Georges Favre-Jacot「以夜空中的頂點」命名品牌的意念。
錶形以八邊形幾何設計，來包容12邊造型的時標定位，帶點現代建築美學。獨特之處，在於9時位置的小計時盤上，有一枝1/10秒針以恆定速度持續跳動，每10秒旋轉一圈，同時見證腕錶內部5赫茲機芯精準無誤的運行狀態。
可持續的夜半星空
於2020年推出的DEFY MIDNIGHT系列，是ZENITH首個專為女性而設的腕錶系列，今年再加添的兩位新成員，分別是DEFY MIDNIGHT SUNSET和DEFY MIDNIGHT BOREALIS，以兩種不同漸變色利用一種放射狀波紋圖案的麥穗紋飾（guilloche）裝飾錶盤，靈感源自不同天然現象。
前者令人聯想落霞滿天的情景，後者則以北極光的拉丁文來命名。大概美景挪用到錶面上，無非想時時刻刻提示大家要愛惜大自然的必要。難怪，所附贈的3條彩色錶帶，有ZENITH與LVMH新成立的初創企業Nona Source攜手合作，採用可持續方式製作的錶帶，那是利用LVMH集團旗下其他時裝和皮具品牌的剩餘布料，用可持續方式製成不同紡織材料的色彩錶帶，為環保盡一分力。
以色相表達計時精準
DEFY系列的宗旨，以出人意表的色彩方程式，來呈現精準計時的機械運作，如DEFY 21系列將DEFY與CHRONOMASTER兩大系列合二為一，更將計時能力達至1／100秒的準確。來到今年推出的CHROMA新款，主題是大玩色度：從全啞光白色陶瓷錶殼出發，在鏤空錶盤中透過藍寶石水晶玻璃，把光綫「折射」成彩虹，並平均分佈於機芯上。
由12時位置的紅色，順時針方向呈現橙、黃、綠、藍、紫至粉的七彩漸變效果，機芯中每一枚橋板和計時盤指針尖，均用上相關金屬色調去配合錶面的漸變效果，這需要錶匠一絲不苟的嚴謹，製作零件的色度也要準確計算方能完成，可見品牌對自己的要求有多高了！
產品查詢︰ 2111 4126
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌