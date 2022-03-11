LVMH鐘錶周2022巡禮　　ZENITH帶你看天際色相

在《LVMH Watch Week 2022》一門四傑中，ZENITH繼續務實穩健作風，為其重點DEFY系列推陳出新，只是在名字上和錶面上添點詩意氛圍，看看所取的名字： SKYLINE、MIDNIGHT和21 CHROMA，把天際的所有漸變色調如彩虹搖曳掛於腕錶上，不是很有詩意嗎？

▲ DEFY SKYLINE腕錶系列：錶徑41毫米，精鋼錶殼，搭載EL PRIMERO 3620型自動上鏈機芯，動力儲存約60小時，藍色太陽紋錶盤綴以星空圖案，中置時、分顯示。1/10秒計時盤位於9時位置。日期顯示位於3時位置，時針、秒錶鍍銠琢面覆SuperLuminova超級夜光物料，防水100米。（約$66,500／圖片品牌提供）

今年是第二度舉行的《LVMH鐘錶周2022》，由2021年開始，LVMH集團號召旗下鐘錶品牌（包括BULGARI、HUBLOT、ZENITH和TAG HEUER）為年度新作巡禮介紹，疫情關係繼續綫上舉辦。ZENITH於1865年已創立，更是世界上推出首枚自動計時機芯（EL PRIMERO機芯）的瑞士錶牌，多年來不斷創新力求凖確，最新推出DEFY 21系列精確至1/100秒，比CHRONOMASTER系列的1/10秒更精確！

▲ DEFY SKYLINE腕錶系列提供多種顏色選擇，黑銀版用上黑色太陽紋錶盤綴以星空圖案。（約$66,500／圖片品牌提供）

以四芒星延續天際綫

源於1902年的DEFI系列，1969年ZENITH決定以DEFY來命名一款堅固和性能可靠的腕錶，其中SKYLINE款式是遙遙呼應創辦人Georges Favre-Jacot「以夜空中的頂點」命名品牌的意念。

▲ DEFY SKYLINE腕錶系列，銀色太陽紋鋪以星空圖案錶盤，卡其綠色橡膠錶帶及摺叠式錶釦。（約$66,500／圖片品牌提供）

錶形以八邊形幾何設計，來包容12邊造型的時標定位，帶點現代建築美學。獨特之處，在於9時位置的小計時盤上，有一枝1/10秒針以恆定速度持續跳動，每10秒旋轉一圈，同時見證腕錶內部5赫茲機芯精準無誤的運行狀態。

▲ 自家製EL PRIMERO 3620型自動上鏈機花，與芯EL PRIMERO 3600型計時機芯類似，機芯配備停秒裝置，用作準確計時。（圖片品牌提供）

可持續的夜半星空

於2020年推出的DEFY MIDNIGHT系列，是ZENITH首個專為女性而設的腕錶系列，今年再加添的兩位新成員，分別是DEFY MIDNIGHT SUNSET和DEFY MIDNIGHT BOREALIS，以兩種不同漸變色利用一種放射狀波紋圖案的麥穗紋飾（guilloche）裝飾錶盤，靈感源自不同天然現象。

▲ DEFY MIDNIGHT SUNSET系列腕錶：錶徑36毫米，錶圈鑲嵌44顆鑽石與11顆鑽石時標（共1.48卡），紅黃色漸變麥穗紋飾精鋼錶盤，搭載Elite 670 SK型自動上鏈機芯，動力儲存約50小時，中置時、分顯示。中置秒針，日期顯示位於3時位置，防水100米。（$92,100／圖片品牌提供）

前者令人聯想落霞滿天的情景，後者則以北極光的拉丁文來命名。大概美景挪用到錶面上，無非想時時刻刻提示大家要愛惜大自然的必要。難怪，所附贈的3條彩色錶帶，有ZENITH與LVMH新成立的初創企業Nona Source攜手合作，採用可持續方式製作的錶帶，那是利用LVMH集團旗下其他時裝和皮具品牌的剩餘布料，用可持續方式製成不同紡織材料的色彩錶帶，為環保盡一分力。

▲ 此系列有「北極光」藍綠色漸變的麥穗紋飾錶盤選擇，錶盤面有計時動力儲存顯示位於12時位置，中置時、分顯示，小秒針位於9時位置，中置計時指針，30分鐘計時盤位於3時位置，60秒計時盤位於6時位置。（圖片品牌提供）

以色相表達計時精準

DEFY系列的宗旨，以出人意表的色彩方程式，來呈現精準計時的機械運作，如DEFY 21系列將DEFY與CHRONOMASTER兩大系列合二為一，更將計時能力達至1／100秒的準確。來到今年推出的CHROMA新款，主題是大玩色度：從全啞光白色陶瓷錶殼出發，在鏤空錶盤中透過藍寶石水晶玻璃，把光綫「折射」成彩虹，並平均分佈於機芯上。

▲ 從12時位置的紅色，順時針方向呈現橙、黃、綠、藍、紫至粉的如同七彩漸變效果，把白光折射成彩虹色於機芯上。（圖片品牌提供）

由12時位置的紅色，順時針方向呈現橙、黃、綠、藍、紫至粉的七彩漸變效果，機芯中每一枚橋板和計時盤指針尖，均用上相關金屬色調去配合錶面的漸變效果，這需要錶匠一絲不苟的嚴謹，製作零件的色度也要準確計算方能完成，可見品牌對自己的要求有多高了！

▲ DEFY 21 CHROMA系列腕錶：啞光白色陶瓷鏤空錶殼，搭載EL PRIMERO 9004型自動上鏈機芯，1/100秒計時功能， 獨特緞光處理彩虹色PVD塗層錶橋，鍍銠琢面覆彩色漆面時標和指針，動力儲存約50小時，防水100米，限量行200枚。（$114,100／圖片品牌提供）

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