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【投資分析】股市暴跌有危便有機？　股神巴菲特都曾在跌市入手

理財資訊 12:55 2022/03/10

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施羅德投資評論員David Brett發表分析文章，指現時公眾的關注焦點落在烏克蘭戰事的嚴峻人道主義後果之上，但與此同時，環球市場已反映投資者對金融及經濟影響的憂慮。雖然股市已迅速對各式各樣的衝擊作出反應，但參考以往的經驗，假以時日，股市通常都會強勁回升。

2008金融危機5年後市場彈164%

Brett以美國股市過去30年的數據為例，當地市場反彈回升最強勁的5年錄得164%的回報。標準普爾指數在經歷2008年11月20日的6.7%下跌後，隨後5年均錄得21%的年化回報。那一天正是處於2008至2009年金融危機最嚴重的時期。

當然，過往表現未必可作為日後的指引，回報僅供示例及並未包括任何成本或費用，但上述數據佐證了股市即使經歷暴跌亦能在較長的投資期有穩健的表現。

巴菲特都曾在跌市時入市

自1989年以來，美國股市跌幅最大的10個交易日有7個與環球金融危機相關，當中包括2011年的歐元區債務危機。最嚴重的是跌幅達9.0%，為2008年10月15日，但在隨後5年間的回報達109%，相當於按年上升15.9%。

隨着投資銀行Bear Stearns倒閉，信貸危機於2008年升級為全面的金融危機，而在當年9月份雷曼兄弟破產後，情況進一步惡化。這對銀行及保險公司造成連鎖效應。當局需要採取強制合併及政府接管等措施穩定市場。

這些危機時刻吸引逆向投資者入市，例如「股神」巴菲特（Warren Buffett）在2008年9月向高盛投資50億美元。

【捱過股市動盪時　股神巴菲特的2招投資建議：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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