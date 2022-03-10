【第六輪抗疫基金】髮型屋現可申請！　中小企紓困補助金申請資格／方法一覽

「第六輪防疫抗疫基金」已經陸續開始申請及派發資助，今次的紓困措施其中有包括為受疫情重創的中小企提供支援，例如新增向髮型屋及理髮店派發補助金，亦有繼續向美容院、按摩院、排隊房間等派發津貼。有部分計劃已經開始接受申請，受影響又需要自行申請資助的中小企老闆記住留意。

【各行業人員個人申請政府補助金資格／方法一覽：按此】

1. 髮型屋及理髮店

是次防疫抗疫基金首次向髮型屋及理髮店提供一筆過資助，資助會按其處所的員工人數獲得1.5萬至5萬元的補助金，連鎖店最多則會獲得150萬元。持有商業登記的髮型屋及理髮店需於申請期內透過計劃的專屬網上申請系統。

2. 健身中心

申請日期：即日起至3月21日

補助金額：按處所面積 500平方米或以下：10萬元

500平方米以上：20萬元 申請資格：處所內提供運動器械或器材以供使用；提供建議、指導、訓練或協助改善體能，範疇包括健體、舞蹈、瑜伽、普拉提、伸展運動及武術

申請方法：曾獲第3、4輪抗疫基金健身中心資助及已提交第5輪基金申請人，只需要遞交申請表至中國香港體適能總會，毋須提交證明文件

3. 會址資助

申請日期：即日起至3月17日

補助金額：10萬（有經營卡拉 OK、夜總會或酒吧／酒館的會址，可獲5萬元額外資助）

申請資格：合資格持牌人

申請方法：電郵、傳真、郵寄或親身交回牌照處

4. 持牌賓館

申請日期：即日起至3月17日

補助金額：按賓館客房數目 1至5間：5萬元

6間或以上：8萬元 申請資格：合資格持牌人

申請方法：電郵、傳真、郵寄或親身交回牌照處

【第六輪防疫抗疫基金申注資260億 臨時失業可獲發1萬元支援：按此】

責任編輯：嚴熹曼

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