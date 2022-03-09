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【烏克蘭戰爭】景順：能源供應衝擊加劇通脹　保持資產多元化應對危機

基金新聞 18:25 2022/03/09

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俄羅斯入侵烏克蘭後引起多國制裁，美國更宣布禁止俄國能源進口，景順全球市場策略師團隊就此發表觀點，認為能源供應衝擊可能會加劇通脹水平，從而進一步限制全球經濟增長。景順認為，投資者可考慮投資另類資產，例如黃金及房地產以分散風險。

【俄烏衝突局勢尚不明朗 對亞洲邊個行業影響最大？：按此

美聯儲或放慢加息步伐

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭分析指，因應能源供應衝擊或加劇通脹水平，多個主要央行將很快會開始收緊貨幣政策，導致全球陷入經濟衰退的風險上升。

他預計，短期內由於食品和能源成本上升，美國的通脹率可能會上升至按年8.5%至9.0%，料美聯儲將會在下周將政策利率提高25個基點。但由於烏克蘭的不確定性，他相信美聯儲今年可能會放慢甚至暫緩其加息政策和資產縮減計劃。

【俄烏局勢致盧布快速貶值 俄投資者將資金轉至加密貨幣：按此

衝突對中國影響或較小

景順預計，歐洲最容易受到俄羅斯能源的影響，面對未來能源供應的不確定性，歐洲股市可能繼續面臨下行壓力。另一方面，亞太區中，澳洲和馬來西亞等能源出口國或可將從中受益，而中國亦可能是最不受影響的地區，因為中國石油進口量較低，而人民銀行亦開始實施更穩健的貨幣寬鬆計劃。

對於投資者而言，趙耀庭認為，要過渡這場風暴，宜保持資產多元化。同時，鑑於持續的地緣政治不確定性，增持在自然資源、能源、農業和金屬主要商品出口國的投資是明智的。投資者亦可考慮投資另類資產，例如黃金及房地產等以分散投資。

 

責任編輯：李瑩

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