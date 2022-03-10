【收息股】地產股最新派息及除淨日一覽　邊隻股息率逾8%？

早前本網曾列出本地銀行股最新的派息表現及股息率比較。除了銀行股之外，多間本地地產股亦已經公布業績，包括信和置業 （00083） 、新世界發展 （00017） 及新鴻基地產 （00016） 等。

■本地地產股最新派息及股息率比較■

（按股息率低至高排序）

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在10家地產股之中，信和置業 （00083） 的股息率最高，逾8%。公司中期業績不俗，基礎溢利按年增1.04倍，並宣布派中期息15仙，較去年同期的14仙有所增加。不過，市場分析對其前景看法一般，預期公司2022至2024年度的盈利將低於2021年的水平，未來3年的股息派發可能只是名義上提高或保持不變。但亦有分析認為其股息率具吸引力，在地產板塊中最具價值及防守性。

另一間股息率表現緊隨其後的地產股為新世界發展 （00017） ，其2022財年上半年業績大致符合市場預期，宣布派發中期息56仙，與去年度中期持平。有見其物業預售成績不俗，有分析相信公司可以每年維持派息至少每股2.06元水平。

至於在收租股中，表現最好的是希慎興業 （00014） 。其在最近的業績中轉虧為盈，宣布派第二次中期股息1.17元，與去年度持平。雖然第五波疫情對其業務會帶來衡擊，但其手上的現金充裕，加上市場估計今年下半年疫情漸趨穩定，因此有分析即使估計公司的經常性盈利將進一步下跌，但仍能維持穩定派息。

責任編輯：鄭樂怡