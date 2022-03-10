【名品攻略】Chanel 2022首次加價　7個熱門手袋款式邊個加幅最厲害？

Chanel屬於高端品牌，手袋更在市面上有價有市，一直深受女士們喜愛。Chanel於2021年曾3次的價格調整，今年在疫情未減退之下再度加價，令到不少女士都覺得愈早買入，有機會賺更多。本網整理了7個熱門且具保值能力的手袋款式，比較去年11月及今年3月間的加幅，即睇有無自己買入的款式啦！

【CHANEL手袋今年第3度加價 5年來價格增幅睇齊標普500指數？！：按此】

Chanel今年第一次調整價格，在本網整理的7款手袋中，加幅最厲害的是CHANEL'S Gabrielle Large Hobo Bag，它於去年11月的價格為49,100元，至今年3月加價後價格為55,100元，加幅達12%。而在7款手袋中，加幅最少的是CHANEL Flag Bag with Top Handle，它於去年11月的價格為46,300元，至今年3月加價後價格為47,200元，加幅只有1.9%。馬上比較埋其他幾個手袋款式又加咗幾多啦。

■7個CHANEL 2022加價兼具保值能力款式■

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責任編輯：區祖飛

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