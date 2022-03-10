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【NFT】12歲男孩自製NFT日內售罄賺百萬　坐擁782萬港元身家

16:50 2022/03/10

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你還記得自己12歲的時候在做甚麼嗎？英國一名12歲小男孩靠自製NFT（非同質化代幣），一日賺進171萬港元，現時身家已高達782萬港元。

5歲開始學習編程

隨着科技發展，不少小朋友自小已經開始學習編程（Coding）。根據CNBC報道，現時12歲的Benyamin Ahmed於5歲的時候已經跟從事網頁開發員的爸爸學習設計電腦程式，如HTML、CSS及JavaScript等。直至去年他接觸到NFT，並產生興趣，他更表示因為利用區塊鏈技術，很容易就可以轉移NFT的所有權，其後更決定要推出自己的NFT。

Ahmed於去年夏天就推出了首個NFT系列，當中包括40個名為Minecraft Yee Haa的彩色像素圖，全部由他設計及編程。不過，他沒有立即出售該系列NFT，他反而更認為是一個學習過程，而非賺錢工具，更希望可以繼續創作下去。

■Minecraft Yee Haa■

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去年推出鯨魚NFT

去年6月，他開始創作第2個NFT系列作品Weird Whales，當中包括3,350條鯨魚像素圖，而每條鯨魚有不同的特徵。製作成本大約為300美元（約2,346港元），主要用來支付燃料費（Gas Fee），即區塊鏈認證NFT的費用。

當7月正式推出Weird Whales的時候，只花了9個小時就售罄，Ahmed一日內賺了逾80枚以太幣，按現時市價計算，約為約171萬港元，該系列交易金額現時已超過500萬美元（約3,910萬港元）。當NFT每次轉手時，他更可賺取2.5%的特許權使用費

■Weird Whales■

報道指，直至去年8月初，他的收入已超過35萬美元（274萬港元），《每日郵報》更​​​Ahmed現時身家已高達100萬美元（約782萬港元）。雖然他透過NFT賺了不少以太幣，但他卻打算保留所有以太幣，而非將其兌換為法定貨幣。他更表示，未來有計劃推出其他NFT項目。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 品味投資

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