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【置業調查】不吃不喝23.2年才能買樓！　港樓價負擔連續12年冠全球

18:05 2022/03/09

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疫情嚴重打擊本港經濟，但香港樓價仍是貴絕全球。據國際調查機構Demographia公布新一份全球城市樓價負擔能力報告，香港連續12年蟬聯全球最難負擔的房地產市場榜首，樓價中位數對家庭入息中位數比率高達23.2倍，即相當於不吃不喝23.2年才能置業。

【全球生活成本最貴城市香港讓位 香港汽油價格比荷蘭貴14%全球排第幾：按此

報告調查截至2021年第3季樓價及家庭收入，比較8個國家92個城市的數據，以樓價中位數除以家庭全年入息中位數計算出住屋負擔比率。報告列出有51個城市被評為極難負擔，即樓價收入比達5.1倍以上。報告指，疫情期間的住屋負擔能力呈前所未有的惡化趨勢。與疫前的2019年比較，2021年極難負擔的城市數目增加60%，反映疫情持續干擾大眾生活、樓市和經濟。

香港連續12年蟬聯成為全球樓價最難負擔的城市，預計要不吃不喝23.2年才能置業，情況較2020年的20.7年進一步惡化，亦是有該調查以來最高紀錄。緊隨其後為澳洲悉尼，比率達15.3倍，加拿大溫哥華則為13.3倍，分別為全球最難負擔的城市第2位及第3位。

全球最難負擔10大樓市

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責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財規劃

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