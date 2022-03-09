【NFT】本地NFT Little Piggy可自創圖像風格　微辣試當真KOL都有玩

NFT作品愈出愈有新意，近日有本地NFT推出新項目「Little Piggy」，以Pixel畫風作為賣點，持有者購買後可以自行組合不同素材，合成後創造出一隻獨一無二的「成品Piggy」。本港不少KOL例如微辣的Santis、試當真的Hazel都有玩！

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近年雖然有NFT作品推出，但普遍都是以「抽盲盒」的方式購買，即購買者不能自由選擇想要的圖像，又或購買後不能自由更改圖像。不過Little Piggy就一改傳統NFT圖像購買模式，設有一個合成系統，可讓持有者隨意為NFT小豬更換外表特徵。

買家一開始購入的為「初始豬」，是隻帶有問號的黑色豬，買家其後需要在官網或二手市場中購買「合成素材」，例如藥水、水晶等，再將素材帶到虛擬村莊中，透過合成系統將素材和「初始豬」合成，從而獲得一隻獨一無二的「成品Piggy」。持有者可不斷將「成品Piggy」及新素材合成，再創造出新的小豬NFT，猶如遊戲。由於素材供應有限，有分為不同的稀有程度，如果買家搶購到罕有的素材，更可以在市場上高價賣出。

「Little Piggy」由像素（Pixel）組成，部署在Solana區塊鏈上，總鑄造量為6,666幅，分成10次發放，每次發放666隻「初始豬」。想獲得「初始豬」，可通過社交平台例如Discord、Instagram、Twitter或其他合作的NFT平台上，參加官方活動免費獲得，或從二手市場中購入。

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責任編輯：嚴熹曼

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