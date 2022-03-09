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適用範圍雖放寬　注意新按保的4項限制

博客 14:15 2022/03/09

分享：

按揭保險適用範圍放寬，市場估計在疫情受控後，新按保將為樓市帶來支持。但對打算申請新按保（市場稱為「波叔Plan」）的置業人士來說，宜留意新按保有不少限制。

【放寬按保另類受惠者：按此

新按保之下，1,000萬元以下樓價按揭成數上限增至9成，1,200萬元以下樓價按揭成數上限為8成，1,200萬元至1,920萬元按揭成數上限5至8成，貸款上限960萬元。1,000萬元以上住宅成交料受惠，但措施也有不少限制：

1. 接受樓花申請

樓價600萬元以上樓花物業，都不合資格申請按保。如果準買家打算買成交價600萬以上的一手樓，又希望以按保入市，只可考慮建築期付款安排。當然同一新盤單位，建築期付款計劃的售價會略高於即供樓花價。

2. 先買後賣視同持有物業

一般評論認為新按放寬可刺激換樓市場，但要留意，如果換樓客是「先買新居，再賣舊居」即新居成交時，舊居仍未成交。此情況下，因為申請新居按揭時仍持有另一物業，會被視為非首置，按揭成數上限是8成而非9成。同樣地，如果申請按揭時，借款人有其他住宅按揭負擔，新申請按保的成數上限都是8成。

3. 非固定受薪人士按揭上限8成

近年不少人創業，即使收入可觀，而且有十足可信證明，仍然不附資料申請9成按揭；因為新按保有限制，只有固定收入受薪人士可申請9成按揭。非固定收入、自僱人士透過按保申請按揭的按揭成數上限只是8成。

4. 轉按不可套現

除了新買賣之外，業主可用按保轉按，過去幾年以發展商一、二按入市的買家，可透過新按保轉按慳息，但要留意，按保轉按，只有樓價600萬元以下物業（即原有按保計劃）可套現。樓價600萬元以上的林鄭Plan、波叔Plan，都不可轉按套現。

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撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

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