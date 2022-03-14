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【理財規劃】得好少錢可以點樣錢搵錢？小額資本都可以咁投資！

17:15 2022/03/14

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每個人都想學習投資，希望可以「錢搵錢」，而不是只靠勞力去賺錢。不過香港生活成本高，每個月的工資扣除生活所需及家用後，大多只剩小額的資本，只有小額又可以投資甚麼呢？以下提供數個方法，可以根據你的資本多少去考慮。

1. 月供股票

這種投資方式可以讓你在日常生活中養成一個投資的好習慣，月供股票是不管股價多波動，每月亦會用定額資金買入已揀選的股票，這樣適合平日較小時間去管理個人財富的投資者，同時亦減去需要花時間每天留意大市表理，更重要是入場費可以低至500至1,000元。

2. 投資ETF

部分股票的入場門檻高，如要建立一個股票投資組合，本金可能就要不少。然而你可以透過買入ETF，即交易所買賣基金。買入ETF的買賣程序與一般股票無異，不同的是你買的不是個別股票，而是一籃子股票組合。ETF的投資不同資產項目，包括股票、債券、商品、貨幣市場工具等投資產品，投資者買入該ETF，等同買入該投資組合內的所有產品，可以分散風險，入場費亦較自己建立個股組合為低。

3. 投資美股

港股的市場事實上門檻的確比較高，想投資股票一般以「一手」計，要入手重磅股可能要數萬元。然而你可以考慮投資美股，投資美股以「一股」為基礎，即使數百元亦有機會可以投資到優質美股。

即使是只有小額的金錢，只要持之以恆去投資，要投資為資產增值其實不是難事，最重要的是盡早學習相關投資知識，選擇合適個人的投資方式，讓自己能夠及早投資。

 

責任編輯：陳玉蓮

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欄名 : 理財學堂

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