▲ 【ESG】淨零減碳大勢所趨 基金界主動出擊跨越轉型障礙

相信大家都知道，世界愈來愈講求環保，近年全球政商界更是掀起了一股「淨零碳排放（Net zero emissions）」熱潮，對於解決氣候危機紛紛呈現前所未見的積極態度。截至2021年11月，逾140個國家已提出了淨零排放的目標或路綫圖。可以說，環保、減碳已不再是紙上談兵，而是要確確實實履行的國際義務。

淨零之路難免有障礙

邁向淨零之路，將為我們帶來各種新機遇，但當中難免會遇上不少障礙，各種新出現的概念，有時也會令人「傻傻分不清」，例如「碳中和（Carbon neutrality）」和「淨零碳排放（Net zero carbon emissions」到底有沒有分別？又，在實行淨零時，我們否應該計入跨國排放，例如把國際航空與海運包括其中？這些議題都尚未定論。

除了是概念上的討論，部分國家在實行減排上亦遇上不少困難。尤其是缺乏資金和技術的發展中經濟體，需要在對抗氣候變遷的同時兼顧經濟發展，將轉型過程中的潛在負面衝擊降至最低。

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對於企業而言，氣候相關風險相當廣泛，除了頻密發生的極端天氣會帶來潛在經濟損失，企業也要處理好與政策、法律、技術及市場變化相關的過渡安排。而對於這些技術性東西，一般投資者都未必能深入地了解。

主動而行成氣候先鋒

不過，既然淨零轉型已是無可避免，我們與其被動地應對，倒不如主動而行。近年基金業界便發起了全球「淨零資產管理倡議（Net Zero Asset Managers initiative）」，至今已有236家基金公司簽署，合共管理高達58萬億美元的資產，目標是於2050年或之前實現溫室氣體淨零的排放目標，與聯合國的1.5°C減碳目標看齊。

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奉行主動式資產管理的安聯投資，也是這個倡議的成員之一。我們的減碳做法有幾個：

推出各類可持續產品，以滿足投資者的需求

即使在一般的投資產品中，我們都會把ESG因素整合到投資流程之中，務求提升整體的標準

我們積極地與投資的企業接觸互動，例如透過股東大會的代理人投票，推動企業的減碳目標，並且密切監察其進度，希望能與企業並肩，成為行業中的氣候先鋒。

貫徹資產管理的責任，披露重要的氣候風險資訊，例如如何將氣候風險與機會融入自身營運與投資流程之中。

要達到零碳目標並非一蹴而就，也不應靜觀其變。制定靈活而穩健的策略，主動把握各種變化，才能共創更美好的明天。

【關於作者】

何忠熙為安聯投資（Allianz Global Investors）可持續發展專員，專責推動亞太區內可持續投資產品的發展和策略， 並負責可持續發展相關的顧問和倡導工作。安聯投資作為一家領先的主動型投資管理公司，管理一系列可持續投資基金，提供多元化的可持續投資策略。

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