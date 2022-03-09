  • 24°C
香港時間 : 2022309日 (週三) 16:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】淨零減碳大勢所趨　基金界主動出擊跨越轉型障礙

博客 15:50 2022/03/09

分享：

【ESG】淨零減碳大勢所趨　基金界主動出擊跨越轉型障礙　

相信大家都知道，世界愈來愈講求環保，近年全球政商界更是掀起了一股「淨零碳排放（Net zero emissions）」熱潮，對於解決氣候危機紛紛呈現前所未見的積極態度。截至2021年11月，逾140個國家已提出了淨零排放的目標或路綫圖。可以說，環保、減碳已不再是紙上談兵，而是要確確實實履行的國際義務。

淨零之路難免有障礙

邁向淨零之路，將為我們帶來各種新機遇，但當中難免會遇上不少障礙，各種新出現的概念，有時也會令人「傻傻分不清」，例如「碳中和（Carbon neutrality）」和「淨零碳排放（Net zero carbon emissions」到底有沒有分別？又，在實行淨零時，我們否應該計入跨國排放，例如把國際航空與海運包括其中？這些議題都尚未定論。

除了是概念上的討論，部分國家在實行減排上亦遇上不少困難。尤其是缺乏資金和技術的發展中經濟體，需要在對抗氣候變遷的同時兼顧經濟發展，將轉型過程中的潛在負面衝擊降至最低。

【調查：亞太區職場性別差距收窄 女性高管比例達3成關鍵水平：按此

對於企業而言，氣候相關風險相當廣泛，除了頻密發生的極端天氣會帶來潛在經濟損失，企業也要處理好與政策、法律、技術及市場變化相關的過渡安排。而對於這些技術性東西，一般投資者都未必能深入地了解。

主動而行成氣候先鋒

不過，既然淨零轉型已是無可避免，我們與其被動地應對，倒不如主動而行。近年基金業界便發起了全球「淨零資產管理倡議（Net Zero Asset Managers initiative）」，至今已有236家基金公司簽署，合共管理高達58萬億美元的資產，目標是於2050年或之前實現溫室氣體淨零的排放目標，與聯合國的1.5°C減碳目標看齊。

【報告：女性投資表現較男性優勝 重視ESG程度高男性兩倍：按此

奉行主動式資產管理的安聯投資，也是這個倡議的成員之一。我們的減碳做法有幾個：

  • 推出各類可持續產品，以滿足投資者的需求
  • 即使在一般的投資產品中，我們都會把ESG因素整合到投資流程之中，務求提升整體的標準
  • 我們積極地與投資的企業接觸互動，例如透過股東大會的代理人投票，推動企業的減碳目標，並且密切監察其進度，希望能與企業並肩，成為行業中的氣候先鋒。
  • 貫徹資產管理的責任，披露重要的氣候風險資訊，例如如何將氣候風險與機會融入自身營運與投資流程之中。

要達到零碳目標並非一蹴而就，也不應靜觀其變。制定靈活而穩健的策略，主動把握各種變化，才能共創更美好的明天。

 

【關於作者】

何忠熙為安聯投資（Allianz Global Investors）可持續發展專員，專責推動亞太區內可持續投資產品的發展和策略， 並負責可持續發展相關的顧問和倡導工作。安聯投資作為一家領先的主動型投資管理公司，管理一系列可持續投資基金，提供多元化的可持續投資策略。

＝＝＝＝＝

把握ESG機遇，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 何忠熙 安聯投資可持續發展專員

欄名 : 安聯投資ESG

ESG 財富及資產管理 基金 經濟 可持續發展

下一篇文章

適用範圍雖放寬　注意新按保的4項限制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【醫療保險】患新冠肺炎後難買保險？一文睇清保險公司解答
【醫療保險】患新冠肺炎後難買保險？一文睇清保險公司解答
博客 - 【烏克蘭戰爭】俄烏局勢致盧布快速貶值　俄投資者將資金轉至加密貨幣
【烏克蘭戰爭】俄烏局勢致盧布快速貶值　俄投資者將資金轉至加密貨幣
博客 - 【保險保障】新冠肺炎免費額外保障比較　強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬
【保險保障】新冠肺炎免費額外保障比較　強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬
凌的突破首部電動車登場　Lexus UX300e
凌的突破首部電動車登場　Lexus UX300e
博客 - 傳統銀行Digital Trainee vs虛銀Management Trainee點揀好？　行內人3個角度剖析
傳統銀行Digital Trainee vs虛銀Management Trainee點揀好？　行內人3個角度剖析
博客 - 【理財個案】50歲持400萬部署退休　教你砌增長收息兼備組合
【理財個案】50歲持400萬部署退休　教你砌增長收息兼備組合
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款