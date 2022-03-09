【快速測試】收48宗快速測試包投訴　消委會推網上認可快測包搜尋器

坊間有不少商戶售賣新冠病毒快速抗原測試套裝，售價低至數十高至數百一盒都有，不過部分套裝並沒有認可證明，質素成疑。消委會日前於網上推出「快速抗原測試（RAT）包認可名單搜尋器」，讓消費者確定所購買的快速測試產品是否已獲得香港政府及香港衞生署、美國食品及藥物管理局、歐盟或中國國家藥品監督管理局的認可。

【驚產品質素參差？ 選購前查政府FDA歐盟認可名單（附網址）：按此】

收48宗快速測試包投訴

消委會今日發布有關快速測試包投訴個案報告，由年初至今消委會收到48宗投訴，共涉及48,937元，當中以延誤收貨及有關貨品質素的投訴最多，分別有19宗及13宗。其中一個投訴個案顯示，消委會於零售店購買1盒售價為88元的快速測試包，按指示使用後，測試結果完全沒有任何顯示，懷疑該測試包毫無檢測功能。

消委會建議，市民在選擇快速測試包時，應按世界衛生署的建議，選購靈敏度（Sensitivity）最少要有80%、特異度（Specificity）最少有97%的測試包，並且選購獲歐盟、香港政府、美國或內地認證的測試包。不過消委會提醒市民，坊間不少檢測包有貼上歐盟CE的標誌，但並不代表獲歐盟認證，消費者選購時可留意產品上CE標誌旁邊是否有一組4位數字，這組是公告機構的編號，確保產品的設計及包裝適合一般消費者使用。

網上自行搜尋檢測包屬哪張認可名單

消委會現時於網上推出網上搜尋器，供市民搜尋快速抗原檢測包是否已獲各地認可。市民只需要輸入製造商或產品名稱再搜尋，即可知道測試包是否已納入認可名單、被納入哪張認可名單等，同時亦可檢視該測試包的在本港出售的名稱、相片、靈敏度及特異度資訊。

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按此進入消委會快速抗原測試包認可名單搜尋器

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責任編輯：嚴熹曼

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