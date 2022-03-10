【消費優惠】阿波羅雙球雪糕全綫正價減$5　The Cheesecake Factory消費滿$300送指定芝士蛋糕

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 阿波羅：雙球雪糕全綫正價減$5

由即日起至3月31日，於阿波羅買雙球雪糕即減5元，優惠價15元（原價20元）。需要注意的是，天星碼頭分店優惠價37 元（原價42元）、T.O.P.及海之戀分店優惠價25元（原價30元）、大埔廣場及連理街分店優惠價20元（原價25元）。

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分店一覽

2. The Cheesecake Factory：消費滿$300送指定芝士蛋糕

由即日起至3月20日，The Cheesecake Factory消費每滿300元（計於加一服務費前），可獲贈指定款式芝士蛋糕一件。優惠適用於堂食及外賣自取服務，此推廣不能與其他優惠或禮劵並用。

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地址︰香港九龍尖沙咀廣東道25號海港城港威商場G102號舖

3. 雀巢eShop：全單88折

由即日起至年3月14日，於雀巢香港eShop可以享有全單88折優惠。貨品數量有限，售完即止。

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買以下指定產品，可享額外贈品同折上折優惠：

買Starbucks by NESCAFÉ Dolce Gusto 或 NESCAFÉ Dolce Gusto膠囊產品滿499元，即送2盒NESCAFÉ Dolce Gusto冷萃咖啡膠囊（建議零售價159.8元）

雀巢FITNESS脆片小食12X36克（原箱），低至50元/箱（建議零售價130.8元），折上折低至34折（每張訂單只可用一次）

指定雀巢穀物棒原箱，正價8折優惠，折上折低至71折

由於最近車隊人手短缺，即日起免運費消費額會調整至450元，直至另行通知。

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撰文：hket小編

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