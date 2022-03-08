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八達通已退回、遺失或失效點算好？　即睇點樣更改消費券紀錄

個人增值 18:30 2022/03/08

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市民最新4月收到新一輪消費券，如果已登記之八達通已退回、遺失或失效點算好？即睇點樣更改紀錄啦！傳統銀行Digital Trainee同虛銀MT有咩分別？應該點揀好？點知邊個適合你多啲？疫情下，不少公司為了加強防疫推出不同政策，睇吓網民嘅公司有咩特別防疫政策分享啦！「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

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疫情下，不少公司為了加強防疫推出不同政策，睇吓網民嘅公司有咩特別防疫政策分享啦！

 

撰文：hket小編

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