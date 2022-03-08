【1萬元消費券】八達通卡遺失或失效怎麼辦？　5步更改消費券登記紀錄

市民最快可於4月領取新一輪消費券，八達通卡公司提醒市民，第一階段消費券可繼續沿用去年登記消費券計劃的八達通卡領取，而確實發放時間需待政府公布。用八達通卡登記消費券的市民，領取方法與去年一樣，可於八達通App、交通補貼領取站、指定零售店和八達通服務站拍卡領取。

另外，如市民去年已登記消費券的八達通卡已退回、遺失或失效，市民才須更改消費券登記紀錄，以另一張八達通卡領取消費券。樂悠咭持有人亦一樣，除非已登記消費券的八達通卡已退回、遺失或失效，才需要更改消費券登記紀錄，否則樂悠咭持有人毋須更改消費券登記紀錄，可繼續沿用去年已登記消費券的八達通卡領取消費券。

■用八達通領取新一輪消費券詳情■

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由3月7日下午2時至3月25日期間，市民可於政府消費券網站自行更改其登記紀錄，以另一張八達通卡領取新一輪消費券。更改登記紀錄需要準備的資料包括身分證號碼、新八達通卡號碼及登記參考編號。

■更改八達通登記紀錄步驟■

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責任編輯：曹佩鈞

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