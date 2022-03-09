【投資策略】捱過股市動盪時　股神巴菲特的2招投資建議

隨着時間的推移，投資股票市場是積累財富的最佳方式之一，但選擇正確的投資是關鍵。然而，說起來容易做起來難，尤其是在動盪時期。當市場動盪時，確保你投資於有可能經受住風暴的股票可能具有挑戰性。

巴菲特是世界知名和最成功的投資者之一，所以當他提供有關選股的建議時，傾聽是值得的。以下是他對選擇正確投資的看法。

1. 專注於業務而不是股票

在最近的巴郡年度股東信中，巴菲特分享了他如何選擇股票的一些見解。在信中，他強調他和商業夥伴查理芒格專注於優質業務。

「我們持有股票是基於我們對其長期業務表現的預期，而不是因為我們將它們視為及時市場變動的工具。他還補充說，查理和我不是選股者；我們是選擇業務。」選擇合適的企業是成功投資的關鍵。一些股票可能會出現爆炸性回報，但如果公司本身的基本面不穩固，這種增長可能不會持續很長時間。

但是，通過投資強大的企業，你更有可能看到持續增長。這種策略可能需要更多時間才能看到顯著的結果，因為健康的公司通常不會在一夜之間獲得巨額回報。但是，它比短期交易安全得多，而且你也不太可能賠錢。

2. 長期投資

在你選擇投資時，請記住巴菲特的建議，即成為「業務選擇者」。雖然研究股票價格和歷史回報等因素很重要，但請確保你也將業務視為一個整體。例如，考慮公司在其行業中是否具有競爭優勢，以及其領導團隊是甚麼樣的因素。深入了解公司的財務狀況還可以幫助你確定業務是在增長還是在苦苦掙扎。

此外，請準備好將你的投資至少保留幾年，如果不是幾十年的話。即使是最好的股票也有糟糕的年份，尤其是在市場波動的情況下。不過，隨着時間的推移，好的年份應該會超過壞的年份，從而你更有可能獲得正的平均回報。選擇正確的股票對於在股市中積累財富至關重要，但選擇正確的業務更為重要。通過投資具有強大基本面和長期潛力的公司，將可在股市中創造財富。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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