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【精明網購】網購失手除咗丟棄仲可以點？　呢3個方法可以幫你慳返啲錢！

18:50 2022/03/09

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近年，不少港人都會在網上購物。網上購物又方便，而且毋須排隊付款，更重要是即使買了很多東西，亦不需要自行拿回家。不過，亦因為網上購物太方便的緣故，很多時候消費者會因為衝動消費，買了不少不適合自己或不合意的物品。另一方面，因為網上購物無法看實物亦無法試穿，容易買錯了尺寸或碼數等，造成浪費，這時候要立即丟棄？或許又會不捨，不丟棄又阻礙家中的空間。以下有3個方法，可以讓你將自己不需要的物品處理，而且減少浪費金錢，甚至賺一筆外快。

1.  退回貨品

現時很多網上購物平台都有提供一定日數的貨品退換時間，當到收網購的物品後，應盡快拆開檢查，看看是否合適，若不合適應盡早退回商家，免得過了指定時間而不能退換，這樣又可以減少浪費又可以退回款項或更換其他物品。

2. 二手平台放售

你不需要或不合適的東西，其他人或許會喜歡。只要你將你不需要或不合適的東西放到二手平台上，等一段時間，或許物品會遇到有緣人，你就可以免卻浪費之餘，甚至可以賺一筆。

3. 轉送朋友

你在網上購買的物品可能是自己喜歡但尺寸不合，你不一定要掉棄，你可以與朋友分享，或許你的朋友正需要該物品，這樣物品找到新主人，又環保不浪費。雖然你花了金錢，但能夠將物品送給身邊的朋友亦是美好的。

 

責任編輯：陳玉蓮

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