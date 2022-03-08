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【彭博富豪榜】巴菲特身家逆市增610億重上第5位　科技股富豪財富齊跌15%

個人增值 18:50 2022/03/08

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2022年環球股市下跌，尤其是科技股受挫，不少矽谷科技公司的富豪身家都大縮水。不過股神巴菲特（Warren Buffett）就在逆市下打低其他對手，在富豪榜上重返前5位，是否再一次證明了誰在裸泳？

【2022年香港10大富豪 李嘉誠以360億美元蟬聯香港首富：按此

根據Bloomberg報道，現年91歲的巴菲特去年10月時，富豪榜排名一度跌出十大至第11位。不過去年升幅強勢的科技股，在2022年表現轉差，納斯達克指數跌至近1年低位，加上美股暴跌，投資者紛紛逃離科技股，導致富豪榜排名都發生變化。Tesla行政總裁Elon Musk身家跌622億美元（約4,864億港元）、Amazon創辦人Jeff Bezos跌303億美元（約2,369億港元）、微軟創辦人Bill Gates跌125億美元（約977億港元）、奢侈品LVMH集團總裁Bernard Arnault跌497億美元（約3,886億港元），這些富豪身家幾乎全部縮水15%。

相反巴菲特受惠於巴郡（Berkshire Hathaway）（美：BRK）股價上漲，帶動巴菲特身家增長78億美元（約610億港元），增幅達7.2%。

現時根據《彭博》最新公布的億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），巴菲特憑坐擁1,170億美元（約9,150億港元）身家，已成功再次躋身第5位。而其他富豪排名分別是第4位的Bill Gates，身家為1,260億美元（約9,854億港元）；第3位Bernard Arnault，身家為1,280億美元（約1萬億港元）；第2位Jeff Bezos，身家為1,620億美元（約1.2萬億港元）；第1位Elon Musk，身家為2,080億美元（約1.6萬億港元）。

【印度富商Gautam Adani身家超越朱克伯格 靠獨到眼光白手興家成傳奇：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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