推動亞洲智慧城市發展　雲供應商建公私營合作至關重要

在本年度由經濟學人集團旗下Economist Impact舉辦的「亞洲科技變革周」上，騰訊雲探討了在亞洲邁向智慧城市之際，私營機構在推動數碼化轉型的進程中如何扮演着日益重要的角色。騰訊雲相信，私營機構持份者將繼續是業界寶貴的合作夥伴，有助於亞洲建構一個可持續發展的數碼生態系統。



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騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹認為，政府在倡議城市邁向智慧化上的角色仍然至關重要。他表示，數碼化轉型的成功有賴政府、私營機構以及當地持份者包括市民和中小企業之間的合作。楊寶樹強調，私營機構需要視自己為數碼化進程的合作夥伴，並分享雲服務供應商如何能更好地支援智慧城市計劃的兩大關鍵領域，包括與生態系統業界攜手合作和致力培育人才。

亞太地區雲支出預計將達到2,000億美元



在日常生活中，無論是支付或購物，甚至預約醫療諮詢服務，大家正逐步轉向綫渠道。為滿足因應疫情而快速增長的數碼需求，企業和政府期望能改善服務效率並推動員工和市民有更高的參與度。隨着用戶和服務供應商加快採用數碼技術資源，本地人才須緊貼步伐並不斷提升技能以駕馭科技發展，才能確保社會擁有一個穩健的技術人才庫，以支援數碼化進程。

騰訊雲指，雲端技術將繼續成為後疫情時代數碼化轉型的關鍵推動力。到2024年，整個亞太地區的雲支出預計將達到2,000億美元，而與雲端相關的投資自2018年起錄得超過20%的複合年增長率。

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責任編輯：陳玉蓮

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