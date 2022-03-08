▲ 【ESG】調查：亞太區職場性別差距收窄 女性高管比例達3成關鍵水平

環境、社會和企業管治（ESG）趨勢講求性別多元及平等，適逢國際婦女節，致同會計師事務所發布女性職場地位的全球調查，結果顯示亞太區的性別多元差距有所收窄，女性擔任高管的比例在今年達至30%的關鍵水平，略高於去年的28%，亦相較2018年只有23%有明顯改善。

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全球女性高管比例微升

致同會計師事務所對29個國家、近5,000家中型企業進行有關女性在職場佔高管比例的全球調查。調查顯示，在全球範圍，女性擔任高管的比例從去年的31%微升至今年的32%，亞太區的女性擔任高管的比例在今年達至30%的關鍵水平。

報告指，趨勢反映企業創造具包容性的工作空間，以及更重視提升員工歸屬感和參與度，為更多女性人才晉升為高管提供機會。有95%企業特意採取措施提升員工包容性，例如改變公司文化、推動工作與生活平衡，及提升心理安全。

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就職位而言，女性財務總監比例由前年的30%增加至去年的36%，今年再微升至37%；擔任市場總監的女性比例則按年升2個百分點至24%；惟女性擔任行政總裁或董事總經理的比例則從去年26%下降到24%，但仍較前年20%水平為高。單從亞太區看，女性擔任行政總裁或董事總經理職位的比例只有16%，較其他地區落後，拉丁美洲此比例則為34%，為當中最高。

致同（香港）會計師事務所副管理合夥人陳美寳表示，愈來愈來多企業不再只把追求性別平等當作道德義務，更視之為業務經營上至關重要的工作。若企業盼保持競爭力並達至可持續發展，更需努力實踐性別平等。

責任編輯：李瑩

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