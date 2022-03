受疫情影響,學生們都有一個悠長的「疫情假期」,大部分家長都很頭痛,如何為家中的孩子放電。家庭們可以參加由CoolThink at JC賽馬會運算思維教育連同賽馬會家校童喜動計劃Fun to Move at JC,聯手為全港小學生設計的「動腦動身Zoom一鬆」,讓小朋友體驗一連7星期結合運算思維及運動遊戲的免費網上興趣班。是次活動由專家團隊設計及以廣東話主持,費用全免!

活動日期為3月7日至4月22日,逢星期一至五舉行,分早上及下午課程,每課1小時。活動本來要預先報名,但主辦單位表示,由於反應熱烈,屆時會安排實時YouTube直播,各家長可以透過以下頻道參加網上興趣班:

上午興趣班(上午10時至11時)

程度:初階程度,建議小一至小三同學參加

頻道:賽馬會運算思維教育計劃YouTube頻道 下午興趣班(下午4時至5時)

程度:進階程度,建議小四至小六同學參加

頻道:賽馬會家校童喜動計劃YouTube頻道

責任編輯:陳玉蓮

=====

