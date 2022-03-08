【品味投資】勞力士回報好過股票黃金房地產？　呢個型號過去10年升逾2倍！

如果可以讓你回到10年前，你會選擇投資甚麼產品？二手鐘錶買賣平台Bob's Watches統計了10年來二手勞力士（Rolex）的銷售數據，與美國樓價、股票及黃金過去10年的升幅比較，發現了驚人的結果。

根據統計數據顯示，二手勞力士的平均價格於2011年不足5,000美元（約3.9萬港元），但到2021年年底已升至逾1.3萬美元（約10萬港元），升幅非常快。值得注意的是，由疫情全球大流行開始，勞力士的價格升幅幾乎等於前5年整個價格升幅，更預期2022年會維持上升趨勢。

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報告將macrotrends.net經通脹調整的黃金價格，以及美國聯儲局經濟數（FRED）據中美國出售的房屋的銷售價格中位數，與勞力士手錶的升幅作比較，得出勞力士手錶的表現較黃金和房地產更佳的結論。另外，報告亦將勞力士手錶與道指作比較，發現兩者過去10年的整體回報相似，若以近5年回報作比較，則以勞力士的表現較佳。

報告同時統計了所有勞力士型號過去10年的價格，幾乎每款型號價格都錄得升幅。報告指出，在過去10年中，Air-King及Date等型號錄得穩定的升幅，當中Daytona、Day-Date及Sky-Dweller等系列的價格升幅達一倍以上。雖然Sky-Dweller於2012年推出，在銷售市場的時間較其他型號為短，但已有不錯的升幅。統計數據顯示，Daytona仍然是最具升值潛力的手錶型號，過去10年價格上升逾2倍，2021年平均二手價超過3萬美元（約23萬港元）。

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責任編輯：曹佩鈞

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