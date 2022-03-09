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【網上熱話】美國康奈爾大學研究　「非正常時間」辦公影響工作動機

精明消費 15:20 2022/03/09

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相信各位打工仔都有一個夢，就是可以平衡到事業和個人生活。然而，打工仔每天從早到晚辛勤工作，有時更要加班或下班後處理公事。而且，有些工種也需要在公眾假期上班。

最近有一項研究指出，人們在「非正常時間」進行工作或讀書活動，可能會影響他們對於工作的觀感。

這項研究由美國康奈爾大學（Cornell University）商學院的Kaitlin Woolley和倫敦政治經濟學院的Laura Giurge兩位學者主持，目的是探討人們在「非正常時間」，即是在假期或周末工作，與星期一至五的「朝九晚五」正常上班時間相比，如何影響他們對工作或學習的內在動機。

研究期間一共進行了6次實驗。在第一個實驗，學者在美國「總統日」假期（即2月第3個星期一）當天，到康奈爾大學圖書館找到了123名正在溫習的學生，又提醒一半參與實驗的學生當天是法定假期，而另外的則沒有。然後，學者會以問卷訪問這群學生對於課業是否感到滿意和有趣。結果顯示，那一組被提醒是假期的的學生，滿意程度比另一組低15%。

學者又進行了一個為期兩星期的實驗。在1月16日的「馬丁路德金紀念日」法定假期，以及假期前的一個星期一，要求名有全職工作的參與者填寫問卷，參加者首先需要看一看日曆，這是用以提醒他們當天是工作日或者是假期，然後再填問卷。結果發現，這班員工在法定假期當天收到通知，感到愉快的程度比平常要上班的星期一低9%。

另一個實驗為期一星期。今次，274名有全職工作的參與者首先會在星期二填寫一份問卷，學者並沒有向他們提及是工作日。之後，參與者在星期六再次填寫問卷，學者會提醒有一部分人當天是星期六和周末。結果是，兩組參與者在星期六的工作滿意度都較低。相比之下，被提醒是星期六的那組參與者，滿意程度更低。

Woolley表示，造成差異的原因有一部分是因為「集體休假」的情況。她說，在周末或者法定假期休假的真正好處，除了讓打工仔有休息時間外，也可以讓他們與家人和朋友一起享受假期。她又建議，管理者可設立一個「周末輪班」的機制，讓員工也可以和其他人一樣有機會在公眾假期休息。

責任編輯：李伊洛

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