傳統銀行Digital Trainee vs虛銀Management Trainee點揀好？　行內人3個角度剖析

有讀緊大學嘅讀者Inbox我話對銀行業有興趣，問我傳統銀行Digital Trainee好定虛擬銀行Management Trainee好，我嘅第一個答案就當然係：

梗係傳統銀行Management Trainee好啦！點解喺警察學堂入面，明明大家都未畢業，亦未有上司下屬關係，但係「準雜差」就已經要向「準幫辦」敬禮呢？，係Blood呀，明白嗎，妙麗格蘭傑同學？ 世界就係咁現實，根正苗紅嘅MT當然比呢啲新進Trainee要好，而大行MT當然亦比細行MT好啦。 正所謂人望高處、水往低流，有得揀的話，當然揀大行MT，做咩要報Digital Trainee或者VBManagement Trainee呢啲Second tier呢？

不過呢個「傳統銀行Digital Trainee好定虛銀Management Trainee好」嘅問題都係好問題嚟嘅，兩個都好似「好Digital」好有前途咁喎！今日我會分3個角度去講吓呢件事，分別係：

1. 萬法歸宗，打工最重要的考慮──錢！

2. 橙同蘋果，其實都唔同嘢，你想食邊樣先？

3. 認識自己，你適合乜嘢工作環境呢？

覺得我講得唔錯嘅同學仔，不妨分享畀身邊朋友喇。

【銀行業入行攻略！應徵者必知的Case Interview面試心法：按此】

一、萬法歸宗，打工最重要的考慮──錢！

首先打工為乜先？如果係為興趣或者為建設社會嘅，我呢篇嘢你後面都唔使睇，我建議你去樂施會，如果嫌佢行政費太貴，可以考慮自己開番間，傳說中史丹佛大學都係咁樣嚟的……

好喇，如果你係為錢嘅，我畀你嘅第一建議就係「邊間錢多就去邊一間」，原因好簡單，就算你同我講你係CEO都好，如果你只係4萬蚊一個月，我會覺得你係Chief Entertainment Officer而唔係Chief Executive Officer咯。

喺Title Inflation嘅年代，我理你Title有幾靚（請問你公司有幾多人唔係VP？）、Job description又有幾勁，我都只會信一半（甚至更少），而我最後只會信成份CV最無得呃嘅Salary咯。

同一道理可以解釋點解派息嘅公司估值會比唔派息嘅公司高，因為盈利、銷售額、現金流、願景、預測統統都可以假，就係派息無得假，因為公司唔係FED係無得印銀紙的！你派息至少證明公司有能力派息，就算係借番嚟嘅都好，都證明你有能力借吖嘛！

人工亦一樣，我理你只係Chief Entertainment Officer，但如果你4萬蚊一個月，至少證明有間智弱嘅銀行肯畀4萬蚊一個月你搞Entertainment，咁我信你一定有勁過整核彈嘅才能咯。

咁樣好短視？先唔係喇！人係自然界唯一識得為未來設想嘅動物，我就係為大家未來設想先咁講，你嘅人工就係證明你能力嘅最好證據，亦係保障你未來嘅最好方法，你唔單單要睇人工，仲要睇Programme完咗之後嘅人工喇！

所以大家不妨同HR問吓2年後嘅Title、Job nature、可能嘅工作去向等等嘅問題，當然最重要係問乜？

當然係𠵱家同未來嘅Salary range啦！講咗咁大段字都未明？

二、橙同蘋果，其實都唔同嘢，你想食邊樣先？

講完最唔傷感情嘅錢，跟住就要考慮工作性質，事實係「傳統銀行Digital Trainee」同「虛銀Trainee」根本就兩碼子事，一個係橙、另一個係蘋果，你想食邊樣先？

先講傳統銀行Digital Trainee，Digital Trainee一般隸屬Retail banking之下，而Retail Banking一般又可以分為Segment（客層）、Product（產品）、Channel（分銷網絡）呢3頭馬車，而Digital Banking Dept就係隸屬Channel呢架馬車之下，旁邊仲有Branch同Customer Contact Centre呢啲同客人接觸嘅Channel Dept喇！

所以如果你入得Digital Banking，你就係Channel嘅一員，你最後做嘅係Channel Management，目標係令客人用你呢條Channel（即係「渠」呀！），仲要用得開心愉快，嗰啲甚麼「產品研發」、「客層管理」統統都唔關你事，所以唔好妄想你可以「設計信用卡」，你最多就係設計信用卡「網上申請流程」喇！

而虛銀Trainee就完全係另一件事，以WeLab Bank為例，Job Rotation內容包括：(i) finance and data；(ii) technology；(iii) product and growth同 (iv) risk and operations，即係本質上同大行MT會比較接近，你唔係剩係搞條渠（No offense，阿叔我當年就係做「渠道管理」的），仲可能要去吓Channel以外嘅部門喇。

以我自己為例，雖然我只係Retail Banking嘅MT，但我都過做Credit approval、card business、deposit、PR、card operations、analytics等等Non-channel嘅Retail 部門，所以話同剩係搞Digital banking呢條渠係好唔同架。

所以話橙同蘋果，其實都唔同嘢，一個係通材一個係專材，兩樣嘢嚟個喎！你想食邊橙定蘋果先？

三、認識自己，你適合乜嘢工作環境呢？

了解完「錢」同「工作性質」呢兩個外在因素之後，係時候問吓你自己，你到底適合乜嘢工作環境呢？

橙同蘋果當然好唔同，你想樣樣都做吓，2年過後乜都識啲、但係乜都唔精，定係想專精做好渠道呢？

兩個職位除咗橙同蘋果嘅分別之外，仲有個果園喺規模、發展空間其實都好唔同。

論規模傳統銀行一定比較大，CEO識你先至奇，部門壁壘分明，你只會認識流水綫上前面同後面嘅部門，其他就統統唔會識喇；虛銀（至少喺呢一刻）規模一定比較細，CEO同你喺Pantry吹水真係一啲都唔奇，部門比較不分你我，流水綫上可以接觸嘅部門都比較多（雖然總人數未必比較多，因為人少嘛）。

我唔係話虛銀一定比較好，而係你適合乜嘢嘅工作環境，你適合喺固定崗位發光發熱，定係遊走於部門之間點亮世界呢？

論發展空間傳統銀行一般比較細，因為發展比較成熟，部門比較齊全，當然「整新嘢」嘅機會亦比較少，但係你學到嘅就係成熟而且經已證明行之有效嘅業務模型；虛銀喺業務上有好多「正待開發」嘅處女地，「整新嘢」嘅機會亦比較多，但係總係Ever-changing（你睇吓啲高層換得幾快？），老闆們可能心裏已有業務模型，但係對你一個新人嚟講，當一啲概念都無嘅時候其實係好難上手的。

我亦唔係話傳統銀行一定比較好，而係你適合乜嘢嘅工作環境，你適合喺穩定嘅環境中進步，定係劇烈變化嘅環境中成長呢？

最後提多句，傳統銀行Digital Trainee同虛銀Trainee對我嚟講都只係Second tier，有能力嘅當然報大行Management Trainee啦！你有足夠能力嘅，傳統銀行Digital Trainee好定虛銀Trainee好根本就係假兩難啦！

覺得我講得唔錯嘅同學仔，不妨分享畀身邊朋友，祝各位好運，Interview room見啦！

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (162) — 傳統銀行 Digital Trainee 好定虛銀 Management Trainee 好？我作為行內人既 3 個睇法】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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