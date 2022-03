傳統銀行Digital Trainee vs虛銀Management Trainee點揀好？　行內人3個角度剖析

有讀緊大學嘅讀者Inbox我話對銀行業有興趣,問我傳統銀行Digital Trainee好定虛擬銀行Management Trainee好,我嘅第一個答案就當然係:

梗係傳統銀行Management Trainee好啦!點解喺警察學堂入面,明明大家都未畢業,亦未有上司下屬關係,但係「準雜差」就已經要向「準幫辦」敬禮呢?,係Blood呀,明白嗎,妙麗格蘭傑同學? 世界就係咁現實,根正苗紅嘅MT當然比呢啲新進Trainee要好,而大行MT當然亦比細行MT好啦。 正所謂人望高處、水往低流,有得揀的話,當然揀大行MT,做咩要報Digital Trainee或者VBManagement Trainee呢啲Second tier呢?

不過呢個「傳統銀行Digital Trainee好定虛銀Management Trainee好」嘅問題都係好問題嚟嘅,兩個都好似「好Digital」好有前途咁喎!今日我會分3個角度去講吓呢件事,分別係:

1. 萬法歸宗,打工最重要的考慮──錢!

2. 橙同蘋果,其實都唔同嘢,你想食邊樣先?

3. 認識自己,你適合乜嘢工作環境呢?

覺得我講得唔錯嘅同學仔,不妨分享畀身邊朋友喇。

一、萬法歸宗,打工最重要的考慮──錢!

首先打工為乜先?如果係為興趣或者為建設社會嘅,我呢篇嘢你後面都唔使睇,我建議你去樂施會,如果嫌佢行政費太貴,可以考慮自己開番間,傳說中史丹佛大學都係咁樣嚟的……

好喇,如果你係為錢嘅,我畀你嘅第一建議就係「邊間錢多就去邊一間」,原因好簡單,就算你同我講你係CEO都好,如果你只係4萬蚊一個月,我會覺得你係Chief Entertainment Officer而唔係Chief Executive Officer咯。

喺Title Inflation嘅年代,我理你Title有幾靚(請問你公司有幾多人唔係VP?)、Job description又有幾勁,我都只會信一半(甚至更少),而我最後只會信成份CV最無得呃嘅Salary咯。

同一道理可以解釋點解派息嘅公司估值會比唔派息嘅公司高,因為盈利、銷售額、現金流、願景、預測統統都可以假,就係派息無得假,因為公司唔係FED係無得印銀紙的!你派息至少證明公司有能力派息,就算係借番嚟嘅都好,都證明你有能力借吖嘛!

人工亦一樣,我理你只係Chief Entertainment Officer,但如果你4萬蚊一個月,至少證明有間智弱嘅銀行肯畀4萬蚊一個月你搞Entertainment,咁我信你一定有勁過整核彈嘅才能咯。

咁樣好短視?先唔係喇!人係自然界唯一識得為未來設想嘅動物,我就係為大家未來設想先咁講,你嘅人工就係證明你能力嘅最好證據,亦係保障你未來嘅最好方法,你唔單單要睇人工,仲要睇Programme完咗之後嘅人工喇!

所以大家不妨同HR問吓2年後嘅Title、Job nature、可能嘅工作去向等等嘅問題,當然最重要係問乜?

當然係𠵱家同未來嘅Salary range啦!講咗咁大段字都未明?

二、橙同蘋果,其實都唔同嘢,你想食邊樣先?

講完最唔傷感情嘅錢,跟住就要考慮工作性質,事實係「傳統銀行Digital Trainee」同「虛銀Trainee」根本就兩碼子事,一個係橙、另一個係蘋果,你想食邊樣先?

先講傳統銀行Digital Trainee,Digital Trainee一般隸屬Retail banking之下,而Retail Banking一般又可以分為Segment(客層)、Product(產品)、Channel(分銷網絡)呢3頭馬車,而Digital Banking Dept就係隸屬Channel呢架馬車之下,旁邊仲有Branch同Customer Contact Centre呢啲同客人接觸嘅Channel Dept喇!

所以如果你入得Digital Banking,你就係Channel嘅一員,你最後做嘅係Channel Management,目標係令客人用你呢條Channel(即係「渠」呀!),仲要用得開心愉快,嗰啲甚麼「產品研發」、「客層管理」統統都唔關你事,所以唔好妄想你可以「設計信用卡」,你最多就係設計信用卡「網上申請流程」喇!

而虛銀Trainee就完全係另一件事,以WeLab Bank為例,Job Rotation內容包括:(i) finance and data;(ii) technology;(iii) product and growth同 (iv) risk and operations,即係本質上同大行MT會比較接近,你唔係剩係搞條渠(No offense,阿叔我當年就係做「渠道管理」的),仲可能要去吓Channel以外嘅部門喇。

以我自己為例,雖然我只係Retail Banking嘅MT,但我都過做Credit approval、card business、deposit、PR、card operations、analytics等等Non-channel嘅Retail 部門,所以話同剩係搞Digital banking呢條渠係好唔同架。

所以話橙同蘋果,其實都唔同嘢,一個係通材一個係專材,兩樣嘢嚟個喎!你想食邊橙定蘋果先?

三、認識自己,你適合乜嘢工作環境呢?

了解完「錢」同「工作性質」呢兩個外在因素之後,係時候問吓你自己,你到底適合乜嘢工作環境呢?

橙同蘋果當然好唔同,你想樣樣都做吓,2年過後乜都識啲、但係乜都唔精,定係想專精做好渠道呢?

兩個職位除咗橙同蘋果嘅分別之外,仲有個果園喺規模、發展空間其實都好唔同。

論規模傳統銀行一定比較大,CEO識你先至奇,部門壁壘分明,你只會認識流水綫上前面同後面嘅部門,其他就統統唔會識喇;虛銀(至少喺呢一刻)規模一定比較細,CEO同你喺Pantry吹水真係一啲都唔奇,部門比較不分你我,流水綫上可以接觸嘅部門都比較多(雖然總人數未必比較多,因為人少嘛)。

我唔係話虛銀一定比較好,而係你適合乜嘢嘅工作環境,你適合喺固定崗位發光發熱,定係遊走於部門之間點亮世界呢?

論發展空間傳統銀行一般比較細,因為發展比較成熟,部門比較齊全,當然「整新嘢」嘅機會亦比較少,但係你學到嘅就係成熟而且經已證明行之有效嘅業務模型;虛銀喺業務上有好多「正待開發」嘅處女地,「整新嘢」嘅機會亦比較多,但係總係Ever-changing(你睇吓啲高層換得幾快?),老闆們可能心裏已有業務模型,但係對你一個新人嚟講,當一啲概念都無嘅時候其實係好難上手的。

我亦唔係話傳統銀行一定比較好,而係你適合乜嘢嘅工作環境,你適合喺穩定嘅環境中進步,定係劇烈變化嘅環境中成長呢?

最後提多句,傳統銀行Digital Trainee同虛銀Trainee對我嚟講都只係Second tier,有能力嘅當然報大行Management Trainee啦!你有足夠能力嘅,傳統銀行Digital Trainee好定虛銀Trainee好根本就係假兩難啦!

覺得我講得唔錯嘅同學仔,不妨分享畀身邊朋友,祝各位好運,Interview room見啦!

【關於作者】

兒時夢想做i-banker,結果做了bank worker,還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙,叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發,到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟,只想談一下「銀行」這回事。

