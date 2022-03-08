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【快速測試】富途派40萬套快速檢測套裝　名額10萬　3月11日中午開放登記（附登記方法）

精明消費 11:40 2022/03/08

分享：

第五波疫情持續，富途證券日前宣布，合共捐贈1,000萬港元及100萬盒快速檢予有需要市民，其中40萬盒將在本周五（11日）中午12時起開放登記免費領取，每名登記人士可獲取4盒。

【士多增逾百個職位應付急增訂單 月薪2.6萬元優先聘疫下重創行業人員：按此

預留5萬盒即場派發

富途將於3月12日至25日期間，在港九新界各區設有9個流動點向登記市民派發快速檢測套裝，現場將額外預留5萬盒向對使用手機登記有困難人士免費派發。另外55萬套快速檢測套裝，則先後捐贈予5大慈善機構，預計受惠人數共逾10萬港人。

【工聯會推出抗疫支援WhatsApp熱綫 由專業中西醫回覆：按此

周五起接受登記

富途將於3月12日至25日期間派發45萬盒快測套裝，由早上11時至晚上8時每日於香港9個流動點派發。

有需要的香港居民，需預先下載同註冊富途牛牛App，並於3月11日中午12時起透過活動中心頁面，填寫簡單個人資料登記申請。首10萬名成功登記市民可於已揀選的流動車換領地點及時間，帶同相關文件到場領取，每名登記人士可免費獲取4盒快速測試套裝，登記名額先到先得，派完即止。

    點擊圖片放大

派發詳情

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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