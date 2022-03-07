【職場機遇】士多增逾百個職位應付急增訂單　月薪2.6萬元優先聘疫下重創行業人員

網上購物平台「士多」（Ztore）宣布下將招聘逾百人以應付急速增加的訂單量及日益擴展的業務需求，當中涵蓋多個職位包括貨車司機、倉務員、客戶服務主任等，月薪最高可達26,000元，而在疫情下從事飲食業、零售業、酒店業等受重創的行業從業員，將會獲優先聘用。

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疫情嚴峻，當中飲食業、零售業、酒店業首當其衝受到創，大批從業員失業、開工不足。有見及此，士多聯同「飲食業職工總會」、「酒店及餐飲從業員協會」、「香港百貨、商業僱員總會」、「零售及批發從業員協會」、及「電器及影音從業員協會」5大工會舉辦網上招聘會，將在疫情下聘請超過100人，並承諾會優先聘請參與工會的會員，針對性地協助受影響的行業從業員就業。

招聘的職業涵蓋多個工種，包括有貨車司機、跟車派送員、倉務員、客戶服務主任、直播帶貨場控或組長、直播帶貨店舖運營、直播帶貨內容策劃等，部分職位設全職及兼職選擇，全職月薪最高可達26,000元，兼職時薪最高可達300元。新入職人士更可獲得新人獎金3,000元，另外士多員工亦設有醫療福利、購物優惠等。

為加快招聘程序，工會會員只需花3分鐘填寫並遞交好網上報名表格後，士多便會進行遴選，最快在3月20日前，以視像或電話形式向申請者進行面試。

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責任編輯：嚴熹曼

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