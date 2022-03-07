凌的突破首部電動車登場　Lexus UX300e

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【投資展望】內地冰雪運動藍海待開發 延續消費熱情為品牌爭勝關鍵
這是凌志（Lexus）車廠第一部大量生產，兼且在全球各大主要市場發售的純電動車UX300e。也許大家在它身上不會找到任何令人「嘩」一聲的設計，但車輛在各方的表現，都是不折不扣的凌志氣派，不會令人失望。
當Tesla以至各大歐洲和韓國車廠都已在電動車市場上遍地開花時，凌志要到現在才首次有純電動車發售，確實是輸在起跑綫。廠方選擇以最好賣的UX車系作基礎，推出Lexus Electrified計劃中的首作，當然希望能夠後發先至。
中庸續航距離
從動力組合看，UX300e的數值絕不突出，54kWh鋰離子電池配前置單速單摩打，最大馬力和扭力分別是204PS和30.59kgm。54kWh電池容量，只算是現時電動車中的中庸級數，用WLTP方法計算，最多可為UX300e提供約305至315公里行駛距離。
試車開始前，車輛已完全充電，將行車模式切換至最慳電的ECO模式，電腦估計尚餘行駛距離為270公里。在整日試車過程中，我們試過用ECO Mode行走公路，亦有短暫的市區塞車路段，也有用Sport模式在大帽山激走，期間還有大約兩小時是一路開着攝氏24度恒溫冷氣為車輛拍攝，以及留在車內享用午膳。到傍晚把車輛駛回凌志陳列室時，全日總共行駛了170公里路，顯示尚餘行駛距離則是90公里，跟實際誤差為10公里，算是很準確了。
意想不到的操控
大家可能會問，為何凌志工程師不為車輛配用容量大一點的電池？相信那是跟重量和成本有關。UX300e的重量約為1,800公斤，而以288粒小電池組成的電池組則放在車底，令車身重心較原來的UX200降低了64mm至530mm。加上車身前、後重量分布，為完全平衡的50、50。在GA-C模組式底盤配合下，UX300e的操控出奇地好玩，就算於轉彎中車身有明顯傾側，4條以慳油為主的米芝蓮Primacy 3輪胎又很快便嘶叫，但轉向反應仍然穩定。
30.59kgm峰值扭力以純動車來說不算很強勁，可是在出彎時猛力加速，錶板上的Traction Control燈號也會不斷閃動，證明系統正努力防止前輪出現打滑。眾所周知，使用傳統引擎的凌志汽車，向來都以行駛平順舒適及寧靜為最大優點，如今改用純電力驅動，自然更加強化了這種好處，成為一部絕對「凌志化」的電動SUV。
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規格表
售價：$399,055（一換一計劃）
車型：5門5座位電動SUV
電池：54.3kWh鋰離子電池
可用電量：45.0kWh
最大馬力：204PS
峰值扭力：30.59kgm
驅動形式：前輪帶動、單速自排、永磁同步摩打
懸掛：前～麥花臣柱／後～雙願骨
制動：前／後～通風碟
車身長X闊X高：4,495 X 1,840 X 1,545mm
前/後輪軸距：2,640mm
車重：1,785 - 1,840kg
輪胎：前／後～225/50R18
0-100km/h加速：7.5秒
極速：160km/h
平均耗電量：19.8-15.8 kWh/100km
最高續航力：305-310km（WLTP計算方法）
查詢：Crown Motors-Lexus（2820 4020）
撰文 : 道仁
欄名 : 型男玩物誌