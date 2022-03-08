【烏克蘭戰爭】俄烏衝突局勢尚不明朗　對亞洲邊個行業影響最大？

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）對於俄烏亞洲衝突對亞洲主要非金融領域影響作出分析，指出雖在地理位置上遠離烏克蘭，但俄烏衝突卻為國界之外的世界帶來一系列連鎖反應。從SWIFT禁令到晶片封鎖，西方和部分亞洲經濟體正在對俄羅斯進一步實施制裁。儘管亞洲與俄羅斯金融市場的聯繫有限，但對經濟的溢出效應不可忽視。

總體來看，俄羅斯與烏克蘭僅佔全球貿易的2%。但在部分商品上，兩國佔有舉足輕重的市場份額，例如氖氣（70%）、鈀（37%）、天然氣（17%）、小麥（13%）、石油（12%）和鎳（9%）。這意味着兩國在上游行業起到關鍵作用，對亞洲不可避免地會產生影響，特別是能源、科技、農業和運輸等行業。

亞洲能源價格將出現上行壓力

首先是能源方面，亞洲將會感受到能源價格上漲帶來的壓力，因為大多數國家都是石油和天然氣的淨進口國，特別是中國，其石油和天然氣進口的12%都來自於俄羅斯。其他亞洲國家對俄羅斯的依賴相對溫和，例如日本和南韓，從俄羅斯進口的比例低於8%。

亞洲從俄羅斯和烏克蘭進口的稀有氣體、鈀和鎳是生產半導體和電動汽車電池不可缺少的材料，這些材料佔比不大，但在供應鏈中至關重要。氖氣用於晶片光刻工藝，鈀用於記憶體和感測器。鎳是三元鋰電池的核心材料，價格上漲也許會加速向磷酸鐵鋰（LFP）電池的使用和推廣，這是一種不含鎳的、價格更低的電池。技術封鎖方面對亞洲的影響輕微，因為俄羅斯不是亞洲的主要市場，但如果俄羅斯限制出口，科技行業的成本可能會增加。

亞洲食品價格或上漲

俄羅斯和烏克蘭位於黑海，是能源和乾散貨（如鋼鐵和糧食作物）貿易的重要樞紐。小麥出口受阻可能會導致亞洲食品價格上漲。艾西亞指，這種情況下，另一個小麥出口大國澳洲可能會接到許多從黑海轉移來的訂單。不過，物流瓶頸則是另一個問題。海運成本飆升反映在油輪和乾散貨上，自2月初以來分別增長了120%和48%。集裝箱運輸對於黑海依賴較低，因此受到的影響較小。此外，港口和空域關閉意味著海運公司可能會跳過部分港口，飛機可能需要改換航綫。

總體而言，通脹和可能引發的供應鏈受阻是此次俄烏衝突對亞洲最主要的影響，體現在能源、半導體、電動車、農業、海運和空運等行業。這場衝突的局勢尚不明朗，隨着庫存消耗，影響也會日益增加。不過，不是所有亞洲經濟體都受到負面衝擊，原本向俄羅斯和烏克蘭進口的訂單可能會轉向澳洲，馬來西亞和印尼。

責任編輯：鄭樂怡

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