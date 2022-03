【品味投資】小栗英訓Hidy玩具展覽店登陸香港　特別版搪膠玩具人偶暗標拍賣

香港有不少人都愛收藏玩具,它的價值除了用作擺設欣賞之外,若果有限量版出售,更有機會當作投資賺錢。香港首間ExhibitShop概念藝術玩具展覽店Amaz by Lokianno與本地潮玩品牌IDEE合作,將於香港出售小栗英訓Hidy全球首個Pop up Gallery「INKY──YOU ARE NOT ALONE」。當中全球3隻獨一無二由Hidy親自塗裝上色人偶將以暗標方式拍賣。

小栗英訓Hidy全球首個Pop up Gallery將展示其首次創作的30多幅原畫作品,並帶來一系列主題限定產品,包括:黑白兩色T恤、iPhone 13系列手機殼、海報、盲盒及非盲盒襟章、手提鏡等,以及以抽選方式發售的4款限量搪膠玩具人偶。

Hidy創作了4款全新限量玩具人偶以抽選方式發售,是次綫上抽選活動只限本地及中、澳、台顧客參加,抽選購買「INKY限量搪膠玩具」資格需從3月5日起至3月20日,於Amaz by Lokianno網店及門市單次購物〈INKY──YOU ARE NOT ALONE〉主題限定產品滿400元,即可獲得抽選購買機會1次,滿800元即可獲得2次,如此類推並不設上限,中選的幸運兒將於3月26日或之前以短訊或電郵通知購買方法。

Hidy親自塗裝上色3隻人偶暗標拍賣

由小栗英訓Hidy為其標誌性角色GURIGURI親自塗裝及上色、全球獨一無二,每款只此1件,收藏指數極高,大家可到Amaz by Lokianno藝術玩具展覽店一睹實物;三隻人偶將會以拍賣形式發售,拍賣詳情可留意Amaz By Lokianno Instagram及Facebook專頁的更新。

■全球獨一無二Hidy親自塗裝上色人偶及抽選限量搪膠玩具■

〈INKY — YOU ARE NOT ALONE〉Pop up Gallery 詳情: 日期 : 即日至3月27日(星期日)

地點 : Amaz By Lokianno網店及藝術玩具展覽店(銅鑼灣京士頓街2-4號地庫)

實體店營業時間:星期一至日下午1時至晚上9時 網店按此

