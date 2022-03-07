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【品味投資】小栗英訓Hidy玩具展覽店登陸香港　特別版搪膠玩具人偶暗標拍賣

個人增值 18:10 2022/03/07

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香港有不少人都愛收藏玩具，它的價值除了用作擺設欣賞之外，若果有限量版出售，更有機會當作投資賺錢。香港首間ExhibitShop概念藝術玩具展覽店Amaz by Lokianno與本地潮玩品牌IDEE合作，將於香港出售小栗英訓Hidy全球首個Pop up Gallery「INKY──YOU ARE NOT ALONE」。當中全球3隻獨一無二由Hidy親自塗裝上色人偶將以暗標方式拍賣。

小栗英訓Hidy全球首個Pop up Gallery將展示其首次創作的30多幅原畫作品，並帶來一系列主題限定產品，包括：黑白兩色T恤、iPhone 13系列手機殼、海報、盲盒及非盲盒襟章、手提鏡等，以及以抽選方式發售的4款限量搪膠玩具人偶。

Hidy創作了4款全新限量玩具人偶以抽選方式發售，是次綫上抽選活動只限本地及中、澳、台顧客參加，抽選購買「INKY限量搪膠玩具」資格需從3月5日起至3月20日，於Amaz by Lokianno網店及門市單次購物〈INKY──YOU ARE NOT ALONE〉主題限定產品滿400元，即可獲得抽選購買機會1次，滿800元即可獲得2次，如此類推並不設上限，中選的幸運兒將於3月26日或之前以短訊或電郵通知購買方法。

Hidy親自塗裝上色3隻人偶暗標拍賣

由小栗英訓Hidy為其標誌性角色GURIGURI親自塗裝及上色、全球獨一無二，每款只此1件，收藏指數極高，大家可到Amaz by Lokianno藝術玩具展覽店一睹實物；三隻人偶將會以拍賣形式發售，拍賣詳情可留意Amaz By Lokianno InstagramFacebook專頁的更新。

■全球獨一無二Hidy親自塗裝上色人偶及抽選限量搪膠玩具■

    點擊圖片放大

〈INKY — YOU ARE NOT ALONE〉Pop up Gallery 詳情：

日期 : 即日至3月27日（星期日）
地點 : Amaz By Lokianno網店及藝術玩具展覽店（銅鑼灣京士頓街2-4號地庫）
實體店營業時間：星期一至日下午1時至晚上9時

網店按此

 

責任編輯：區祖飛

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