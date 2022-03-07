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【網上熱話】美國男3年中2次彩票頭獎贏1.5億　笑言上次獎金還沒花完

18:55 2022/03/07

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有甚麼比中六合彩更開心？就是中2次六合彩！美國一位男子Juan Hernandez竟然罕有地在3年內中了2次紐約彩票（NY Lottery）頭獎，2次頭獎Hernandez一共贏得2,000萬美元（約1.56億港元），就連他自己都覺得驚訝，在接受紐約彩票訪問時更表示：「上次的1,000萬美元獎金還沒花完！」

【清理垃圾郵件執到寶 美婦人中獎贏2300萬提早退休：按此

據紐約彩票的報道，來自紐約的男子Juan Hernandez於2019年時曾贏得由紐約彩票舉辦的「豪華刮刮樂遊戲」的頭獎，獎金為1,000萬美元（約7,814萬港元），當時他用獎金還清房貸。正當Hernandez還在努力地「花掉」這筆獎金時，沒想到3年後又中獎，日前他又再次贏得「豪華刮刮樂遊戲」中的頭獎，獎金同樣是1,000萬美元（約7,814萬港元）。不過這次Hernandez選擇一次過領取所有獎金，扣除其他稅項後，他會獲得651萬美元（約5,087萬港元），並表示計劃將今次贏得的大部分獎金捐給有需要的人。

    點擊圖片放大

紐約彩票是北美最大的彩票公司，而「豪華刮刮樂遊戲」則是彩票公司下的一個博彩遊戲。根據紐約彩票所提供的中獎數據顯示，刮中頭獎的機會率約為352萬分之1，所以要在3年內刮中2次的機會率近乎微乎其微。

如果你有機會贏彩票頭獎2次，你又會打算點樣用？

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 生活理財

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