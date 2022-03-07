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【疫下售險】保監局延長臨時便利措施至9月30日　方便投保人網上購買壽險產品

保險 17:40 2022/03/07

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因應最新的疫情發展，保監局上周五（4日）向所有獲授權的人壽保險公司發出通函，宣布推出進一步的便利措施至9月30日，開放以網上渠道分銷所有人壽保險產品，以滿足潛在投保人對各類型保險產品的需求和減低銷售過程中的感染風險。

【患新冠肺炎後難買保險？一文睇清保險公司解答：按此

為滿足公眾對保障型保險產品愈趨殷切的需求和促進普惠金融，保監局將容許所有人壽保險產品，包括投資相連壽險計劃（投連壽險）產品，透過該局審批的遙距投保沙盒作銷售。所有現行對銷售投連壽險產品的規定仍然生效並必須適當遵守。目前已設有保監局審批的遙距投保沙盒的保險公司，毋須再就擴大使用範圍提交新申請。

此外，所有可以透過臨時便利措施銷售的產品亦可在毋須錄音或錄影的情況下，透過遙距投保沙盒銷售，但在銷售時須向客戶清晰披露產品的重要資料，而相關保單的冷靜期亦須延長至不少於30日。

保監局已設立一條快速通道，以加快處理目前沒有遙距投保沙盒，並希望以視像會議形式銷售人壽保險產品的保險公司的申請。這些保險公司亦可考慮使用由香港保險業聯會於2020年9月設立的共享虛擬銷售平台。該平台已獲保監局預先審核，有助縮短審批相關申請的時間。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 保險快訊

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