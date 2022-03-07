【理財調查】近6成香港女性認自己經濟獨立　預期37歲可實現較男性早

富達《2022年全球女性投資理財調查》發現，有近6成香港女性認為自己經濟獨立，比例略高於男性（57%），但不足5成女性對自己的投資決定有信心。調查結果顯示，女性預期在37歲時實現經濟獨立，比男性年輕4歲。

穩健財政成主要人生目標

香港女性普遍認為，經濟獨立的定義為擁有足以應付日常開支的個人收入（57%）、擁有個人收入並不必依賴他人的經濟支持（51%）、擁有個人儲蓄以應付突發開支（50%），及有能力為自己的人生作出選擇（46%）。但她們認為生活成本（47%）和低收入（33%）是阻礙實現經濟獨立的兩大因素。結果同時發現，香港女性視「擁有穩健的財政」（95%）及「有能力在退休後照顧自己」（91%）為主要人生目標。

調查結果顯示，香港女性的平均儲蓄水平為約65.9萬港元；平均投資總值為70.9萬港元，本港女性指其平均積蓄和投資資產分別比男性少10%和11%。調查反映，表示會積極管理個人財務的香港女性佔52%，比例少於男性（58%）。

儘管疫情持續，58%的香港女性指其收入水平與過去12個月持平，與香港男性（57%）的情況相近。雖然近半女性指其投資資產及儲蓄與過去12個月持平，但有34%及32%女性表示其投資資產、儲蓄有所減少。

女性投資態度較保守

另外，本港女性的理財態度較為保守，結果發現有半數香港女性表示以儲蓄或投資於風險最低的產品為主，相對男性高出6個百分點。同時，僅有34%香港女性認為自己適合投資，比例明顯低於男性（46%）。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕指，投資者應從長遠角度看待投資，若因市場波動而避免投資、減少投資金額，或會錯過市場反彈的機會，最終對收益和積蓄所造成的影響或更大。

責任編輯：曹佩鈞

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