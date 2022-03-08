【黃金ETF】避險情緒升溫　金價曾觸2000美元　黃金ETF年初至今升9%

俄羅斯入侵烏克蘭攻勢加強，市場避險情緒高漲，黃金、石油等商品價格急升，現貨黃金更曾升上每盎司2,000.865美元，漸走近歷史高位。若投資者想透過投資黃金ETF避險，港股及美股市場的黃金ETF分別表現如何？

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港黃金ETF年初至今升近9.5%

就香港上市的黃金ETF而言，主是是追蹤黃金價格的被動式投資工具，價格透明度高及具流通性。另外，發行機構會持有實物黃金作為主要的相關資產，並以信託方式存放於託管商的保管庫內。

現時有3隻黃金ETF於港交所進行買賣，分別是SPDR金ETF （02840） 、價值黃金ETF （03081） 及恒生人幣金ETF （83168） 。當中以SPDR金ETF的成交量較大，惟入場費亦較高，目前需約7,2元。值得注意的是，SPDR金ETF與價值黃金ETF均以港元買賣，恒生人幣金ETF則以人民幣買賣，如有意購入恒生人幣金ETF，也要考慮人民幣滙兌風險。

■香港上市黃金ETF 邊隻年初至今升近9.5%？■

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至於美股方面，規模最大的3隻黃金ETF分別有SPDR黃金ETF（美：GLD）、SPDR迷你黃金ETF（美：GLDM）及iShares黃金ETF（美：IAU）。美股入場價較港股為低，過去1個月升約8%，年初至今升約9%。

■美國上市的黃金ETF 邊隻年初至今升9.2%？■

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責任編輯：李瑩

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