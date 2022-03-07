【抗疫優惠】Carousell推「中小企疫轉計劃」　支援本地企業24小時經營綫上業務

Carousell宣布，正式推出「HK$968中小企疫轉計劃」，在第五波疫情肆虐下進一步發揮互相支持的社群精神，助中小企規劃生意經營方向。由即日（7日）起，新加入CarouBiz的商戶，如成功訂閱價值968元的 CarouBiz旋轉商店月費計劃，即可獲得最多40,000個旋轉金幣及CarouBiz營銷功能，總值2,000元。

新商戶如以Visa信用卡訂閱月費計劃，即可享額外獨家優惠。此外，Carousell亦與多個品牌建立合作關係，以更多優惠把支援計劃升級，參與計劃的商戶可獲贈Club Sim一個月無合約期月費計劃（連Sim卡，包20GB本地數據及無限通話分鐘）價值58元，而成為新GOGOBusiness商戶每筆訂單更可享10%折扣回贈。有興趣的商戶可通過網上自助服務訂閱計劃，亦可聯絡Carousell銷售團隊查詢。詳情可按此。

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除了支援中小企， Carousell亦致力服務本地用戶社群，務求滿足用戶的需要。在過去兩個月，平台上門服務的搜尋量大幅增加，例如理髮服務（增加約11,000次）和Zoom補習服務（增加約900次）。由於港人留家抗疫，部分家用設備的需求亦大增，包括電子遊戲（增加約81,000次）和電腦屏幕（增加約2,400次）。

Carousel因而推出最新計劃，助用戶找尋各種在家工作所需的設備，例如電腦屏幕和家用健身器材。網站及應用程式亦設有「留家抗疫精選」快捷鍵，讓用戶快速閱覽精選的必備產品類別，適應留在家中的生活。

■「留家抗疫精選」快捷鍵■

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責任編輯：鄭樂怡

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