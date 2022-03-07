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【烏克蘭戰爭】俄烏局勢致盧布快速貶值　俄投資者將資金轉至加密貨幣

博客 14:35 2022/03/07

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上周三美聯儲主席鮑威爾表示仍預計3月會加息，比特幣延續漲勢，周一報38,478美元，一周上升0.15%；以太幣一周下跌3.5%，周一報2,555美元。

根據機構加密基金公司CoinShares數據顯示，截至2月25日的一周，儘管東歐政治局勢持續動盪，數字資產投資累計錄得3,600萬美元資金凈流入。其中，流入比特幣基金的資金同期錄得1,700萬美元凈流入，進入其連續第五周資金凈流入總計2.39億美元，流入以太幣基金的資金為420萬美元。而另類幣如Solana和萊特幣分別錄得260萬美元及50萬美元資金凈流出。2022年流入比特幣基金的資金量已經轉為正值，顯示機構投資者開始重新吸納比特幣相關投資產品。受俄烏局勢等多重因素影響，俄羅斯盧布快速貶值，俄羅斯投資者亦因而開始將資金轉移至加密貨幣。根據加密貨幣市場數據提供商Kaiko追蹤的數據顯示，以盧布（RUB）計價的比特幣交易量於2月24日飆升至近15億盧布，創下去年5月份以來的最高水平。

芝商所（CME Group）於3月1日表示，擬推出微型比特幣和以太幣期權，目前正等待監管機構的審查，預計將在3月28日開始交易。這是自2020年1月推出比特幣期權之後，芝商所再次推出加密貨幣期權產品。微型期權將使得交易員能夠更靈活管理對冲市場風險。

區塊鏈平台高薪挖角　料更多優秀人才轉戰加密行業
3190314

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報9460點，一周下跌1.4%；ix比特幣指數報9296點，一周上升0.5%；ix以太幣指數報21943點，一周下跌3.1%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 9460 -1.4%（-130）
ix比特幣指數 9296 +0.5%（+47）
ix以太幣指數 21943 -3.1%（-704）
*截至2022年3月7日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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