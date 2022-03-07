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【外滙前瞻】歐元持續弱勢加息機會微　本周留意歐央行議息及美國通脹率

外匯、商品、債券 16:55 2022/03/07

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俄烏戰爭持續，市場擔心俄羅斯因受歐美制裁，糧食及能源價格繼續攀升，進一步再推高歐洲通脹，加劇歐洲經濟下行的風險。不過恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，歐美並沒有對俄羅斯實行能源方面的制裁，顯示歐美短期內仍難以擺脫對俄羅斯能源的依賴，因此現時油價大升實際上並非受制裁影響，純粹因為市場恐慌歐美進一步制裁後會取不到石油，所以索性不買俄羅斯油，從而推高油價。但當市場再轉向俄羅斯買油，相信屆時油價會大跌，要留意會衝擊避險的美元及加元，而日圓因極度依賴俄羅斯油或會受惠。

此外，本周歐洲另一焦點相信會在周四歐央行的議息會，早前市場一直預期歐央行會收緊貨幣政策，但依現時局勢來看，歐央行年內加息的預期下降，歐元會持續弱勢。恒生投資服務有限公司研究團隊預料，本周歐元兌美元走勢向下行，支持位在1.0700，阻力位在1.1000。

本周另一市場焦點在周四美國公布2月通脹率，美國上月非農就業人口大增67.8萬個，失業率降至3.8%，兩者皆優於市場預期，反映就業市場強勁。而美聯儲主席鮑威爾對3月加息0.25%一直持支持態度，中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在100.50，阻力位在98.00。

 

責任編輯：嚴熹曼

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