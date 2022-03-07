【投資展望】內地冰雪運動藍海待開發　延續消費熱情為品牌爭勝關鍵

為期17天的北京冬奧曲終人散，各國獎牌數目固然成為關注焦點，期間誕生的一批耀目冰雪體育新星更是茶餘飯後熱門話題，不但帶動了中國新一波冰雪經濟風潮，亦揭示了相關消費市場的「混戰」狀態，以及各大品牌競逐贊助代言人的戰略轉變。今後進入「後冬奧時代」，能否維繫這股冰雪運動溫度將成為風險變數，也是內地企業能否再次蛻變更上一層樓的關鍵。

體育盛事相繼舉行 消費熱情有望延續



誠如本欄上一期所說，北京冬奧經過多年醞釀及推廣，冰雪運動已從傳統的專業小眾玩意，逐漸走進普羅百姓家，相信未來相關消費將是一片待開發的藍海，而官方調查數字亦指目前中國已有逾3億人參與相關活動，到了2025年將帶來近1萬億元人民幣的市場規模。因此，我們有理由相信，倘若冰雪運動發展趨勢持續，由小眾潮流轉向大眾洪流，則其潛在市場經濟效益是不言而喻的。



或許，根據過往經驗，消費市場對奧運或大型運動會熱情往往一瞬即逝，無以爲繼，北京的冬奧熱亦可能隨着閉幕而退潮，商家們也不得不加以警惕。不過，中國今年6至7月尚有成都的世界大學生夏季運動會，以及9月的杭州亞運會兩大體育盛事，雖說與冰雪項目無大關係，但只要內地疫情受控如期舉行，相信亦有助中國保持大眾關注運動的溫度及刺激相關消費，繼續爲運動品牌商帶來宣傳效應。

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冰雪產業軟硬件未完善 未來發展須追落後



總結北京冬奧，無疑是成功地促進了冰雪市場發展，也培育出一批新晉冰雪運動品牌，與外國品牌分庭抗禮，分據於中低端和高端冰雪配置層級。可是，目前的中國冰雪產業尚屬新興經濟，產業鏈亦很長，相關監督制度也未盡完善，無論是行業、經銷渠道或是從業員均未形成有效規範體系，仍有頗多的改進提升空間。而在企業良莠不齊情況下，市場汰弱留强難以避免，據媒體報道許多年輕跟風創業者，初期或曾嚐過甜頭，但現正進退維谷，既缺資金擴充亦憂熱潮一過而不復返。



另一方面，內地冰雪裝備品牌多是以代工起家，雖然擁有生產製造能力，但因缺乏或忽略自家研發，加上相關配備例如滑雪板、頭盔、雪鏡手杖等的技術門檻不低，所以相較外國品牌，內企在創新性和功能性仍存在差距，產品定位也大多是集中於中低端。至於硬體大型設備如滑雪場，據業界統計全國有多達7百多家，但能夠對應國際標準的卻不足50家；而室內或商場內附設的滑冰場雖有數千家之眾，當中也是優劣差異頗大，不乏濫竽充數，可見內地冰雪產業的軟硬體方面仍須努力追趕國際。



目前，雖然內地參與冰雪運動的人群大多是體驗型的消費者，而滑雪也有季節性和地域性氣候的局限性。不過，由於內地中產階層崛起，數量龐大，爲冰雪經濟帶來不少想像空間和憧憬，正如業界所説「滑雪是只有一次和無數次」、「一旦入坑就是無底洞」的運動，相關消費者流失少，而市場將隨時間不斷壯大。因此，政府一旦完善冰雪市場體制，加上內企研發能力及生產技術提升，可爲品質帶來改革突破，則冰雪萬億元商機相信是指日可待的。

體育新星崛起 代言助促進品牌年輕化



事實上，中外品牌商在北京冬奧除了比拼產品質與量外，企業的市場營銷策略亦各顯神通，暗自較量爭奪新一代體育明星的商業價值，尤其是內企似乎一改過往偏愛文化娛樂明星作為代言人，近一年來不但側重發掘有潛力的運動員來塑造良好品牌形象，同時亦擺脫了「唯成績論」的代言思維模式，聘攬形象鮮明，且具有氣質的體育新星，北京冬奧奪牌王的谷愛凌和蘇翊鳴人氣超旺，無疑是當中的佼佼者，成爲各大品牌商的代言寵兒，風頭一時無兩，宣傳效應猶勝許多當紅影視紅星。

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從業內人士看，北京冬奧背後也是一門「明星經濟學」。其實，每逢有世界級重大體育盛事，都會有一批新星活躍在大眾視綫內。谷蘇兩人同時具有成績有故事，年輕有爲，儀表外貌出眾，是十足理想的品牌代言人首要考慮對象。兩人亦凸顯了自信、不服輸和勇於挑戰自我的積極形象，正正符合了眾多針對年輕消費市場的品牌所需，在當前年輕人作為消費主力軍，品牌年輕化的營銷策略，相信將成爲運動品牌未來的主流趨勢，關鍵是運動員明星的自身形象與品牌所標榜的元素互相脗合，可説是相得益彰之舉。



幾經風波的北京冬奧圓滿落幕，近3千名各國運動員已歸家，但各大品牌商的明爭暗戰卻正在上演呢。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。

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