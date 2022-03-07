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【品味投資】西班牙藝術家「小英雄」NFT千元起拍　富藝斯網上專場8日晚開放競投

個人增值 15:10 2022/03/07

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自NFT興起後，不少拍賣行都有拍賣NFT作品。富藝斯（Phillips）宣布將於3月8日至11日舉辦西班牙當代藝術家艾格·普蘭斯（Edgar Plans）與Curatible攜手創造之「小英雄」（Lil' Heroes）NFT系列作品網上專拍。

每件NFT作品以1,000港元起拍

富藝斯指，「小英雄」（Lil' Heroes）為近期最受歡迎的NFT系列之一，自發布以來於NFT社群受到廣泛關注。此次網拍將會帶來6件NFT拍品，每件均從1,000港元起拍，其中一件附實體紙本作品的獨版NFT之收益將會撥捐救助兒童會（Save the Children）。

普蘭斯自幼喜愛畫畫，受到塗鴉、街頭藝術、漫畫、插畫、動畫的影響及啟發，其作品充滿童趣，在生動趣稚的塗鴉風格中創造出標誌性的「動物英雄」 角色。「小英雄」系列描繪了長着一對鼠耳朵、調皮可愛且兼具極簡主義風格的角色，它們穿着各式各樣、獨一無二的手繪衣飾。儘管這些角色看似天真無邪，卻承載了普蘭斯對性別暴力、種族主義及氣候變化等重要社會議題的關注與回應。

這一場拍賣將於北京時間3月8日晚上9時起開放競投，並於3月11日晚上6時起逐一結束。富藝斯將接受港元及虛擬貨幣，包括以太幣或比特幣作為付款方式選項，拍賣詳情可前往Phillips.com瀏覽。

 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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