【精明網購】網購防雷　分享3個防中伏好方法

自疫情以來，出外購物的機會大減，不過科技發達的時代，購物不一定要出外，即使安坐家中，亦可以買到盡興。不少港人防疫期間亦不忘購物，例如上網買餸、家居電器或衣服等。基本上，你想買甚麼都可以在網上購買。不過網上購物有一個令人頭痛的問題，就是沒有實物可以看，有時候會買錯，或是圖片與現實不符。你可以怎樣做，去避免中伏呢？

1. 先睇買家實物圖

網上購物節省了排隊付款的過程，只要放入購物車，再撳幾個制，已經可以完成付款的過程。很多人在購物時，看到圖片很美，立即放入購物車，繼而付款，直至收到貨物後，才發現貨不對辦，圖片與實物有很大的落差。其實每次放入購物車前，你可以先看看其他買家的評家及實物圖，因為買家的實物圖往往會較賣家用以吸引消費者的來得真實。另一方面，若是信譽良好的店舖，一般而言在指定時間內都可以退換貨品。

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2. 先詢問店主

在這個科技發達的時代，即使不坐飛機亦可以購買到海外的物品、衣服或電器等。不過不同國家，其尺寸、碼數及插頭等亦有不同，故此在海外網站購物時，記得要量度尺寸、碼數，亦可以詢問清楚店主並告知你身處的地方，免去購買後，發現鞋太大、衣服又不合身、電器不能用等問題，造成浪費金錢又浪費地方擺放。

3. 買貴價品 官網購買最有保證

網上的購物平台多不勝數，購買名牌物品時更要分外小心留意，因為一旦在網上購買到冒牌貨，基本上是投訴無門。有部分精明的消費者在購物時，總會貨比三家，希望找到一個最平的網站購買心頭好。若購買貴價品，最好是別為節省一點金錢，引致損失更多。因為購買名牌產品，或是貴價產品，最理想的情況是到該公司的網站購買，有甚麼問題都會有保障，而到不知名的網站購買，即使貨品有問題，或是有假貨，你亦投訴無門。

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責任編輯：陳玉蓮

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