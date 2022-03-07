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【1萬元消費券】去年獲發消費券市民毋須再登記　4月發放首5,000元　八達通儲值上限3000元點樣拎？

13:05 2022/03/07

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財政司司長陳茂波今日（7日）公布新一輪1萬元消費券派發詳情，上次成功領取5,000元消費券之市民毋須再次登記，將於4月發放首5,000元予市民帳戶。

陳茂波指出，去年領取消費券的用戶資料仍然存在，但需要更新系統。財政預算案及稅務政策組主任王學玲則指，今次向18歲以上合資格香港市民及新移民派發消費券，而1萬元消費券會分2階段發放。若去年已領取消費券之市民的帳戶仍然有效，消費券會自動發放至該戶口；若帳戶失效，市民需3月25日前更新登記資料，但不能更改領取消費券的儲值支付工具。

八達通卡將分2次發放首期消費券

她續指，第一階段發放消費券時間是4月，惟實際情況要視乎疫情而定。至於第一階段5,000元消費券的到期日，支付寶香港AlipayHK、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK到期日為今年10月31日。以八達通領取消費券將分2次發放首5,000元，4月發放4,000元後；當合資格消費累積總額達4,000元，第2期1,000元消費券將於達標的下一個月16日發放，最早為6月16日，兩期消費券的領取限期均為12月31日。

現時八達通的儲值限額為3,000元，到底如何領取首期4,000元消費券？據八達通公司回覆指，只要八達通卡金額少於儲值限額，即可持續拍卡領取消費券，直至領取所有消費券為止。舉例說，假如八達通卡內有2,500元餘額，拍卡即可領取500元消費券；若卡內只有100元，即可領取2,900元消費券。直至首4,000元已領完，第2期1,000元消費券將於達標的下一個月16日發放。

帳戶失效需更新資料

另外，王學玲提到，如果有市民因帳戶失效，需要更新帳戶資料。由今日下午2時開始，可於消費券計劃網站下載「更改儲值支付工具帳戶申請表格」，或透過熱綫18 5000以郵寄、電郵或傳真方式索取表格，填妥後並附上身份證副本，郵寄至香港郵政總局郵政信箱185000號「消費券計劃秘書處」，信封毋須貼上郵票。

若市民八達通失效或遺失，市民可透過網上方法，登記其他八達通，用戶不需要上載身份證，只需提供消費券登記參考編號。如果市民持有樂悠咭，而取消原本的八達通卡，只需透過八達通熱綫29695500，辦理更新手續即可。

此外，由今日開始，政府將於旺角、天水圍及灣仔設3個臨時中心，幫助市民更新帳戶資料，惟市民需先致電185000預約，中心開放時間為星期一至五9時至6時、星期六9時至1時。

至於第二階段消費券，市民可以轉平台收取消費券，王學玲表示政府現正進行籌備工作，將於稍後時間公布，而政府仍在揀選合適的儲值支付平台，去年平台並不一定會獲選。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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