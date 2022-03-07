【美股分析】SoFi是可放入監察名單的金融科技股

全球投資市場繼續存在不同暗潮洶湧，趁殺估值期間不妨找一些具長遠價格的公司放入監察名單。全球股市在上周繼續受到俄羅斯及烏克蘭局勢影響，表現相對反覆，但是波動性已相對平復，但偶有消息令市場震盪，好像周五傳出烏克蘭有核設施被襲起火，令到美股期貨及港股急挫。

不過，除非發生災難性危機，否則之後投資市場焦點相信將會將重心轉移至月中加息之上。聯儲局主席鮑威爾在上周出席聽證會表示，傾向支持加息0.25厘，換言之基本上已掃除了加0.5厘的可能性，縱使他亦指，如果通脹太強對加大力度升息持開放態度，但投資者已認為屬鴿派。

短期反彈非轉勢

美國10年期債券孳息上周亦曾一度跌穿1.7厘，但很快就回升。事實上，能源價格急升，紐約及布蘭特期油都升穿100美元，企穩此水平的話，對於各行各業的成本勢必拉高，即是通脹有更大壓力。貨幣政策收緊，並將進行縮表，對於無盈利兼高估值的增長股將繼續構成壓力，所以縱使部分股短期出現反彈，也應定好獲利或止蝕位置，不能掉以輕心。

SOFI業績超預期

SoFi（美：SOFI）上周公布的業績好過市場預期，但大升後下跌，該股不妨先放入監察名單。SoFi在去年第四季收入為2.86億美元，按年升67%，較預期的2.79億美元高。每股盈利為-0.15美元，略好於預期的-0.16美元。SoFi在美國會提供一站式全面金融產品，由貸款、存錢、支出、投資及保障等範疇都有。SoFi定位為幫助用戶實現財務自由目標。財務自由是近十年美國興起，尤其「FIRE提早退休」理念大受歡迎。

作為新興金融科技股，會員用戶增長是一大關鍵指標，SoFi在第四季增加了52.3萬會員，較第三季的37.7萬上升39%。截至2021年底，擁有會員數目為346萬，按年升87%。於SoFi體育館舉行國家美式足球聯盟（NFL）賽事成功增加了品牌認知度，並且透過一系列用戶推薦計劃都有助上客。不過，要留意按年增速見放慢，在2021年第二季及第三季，會員數目按年升113%及96%。



SoFi加入交易加密幣及零售IPO功能

再看不同業務細分，在放貸方面，整體貸款金額於第四季達37.6億美元，按年升66.8%，按季微升10.7%。其中學生貸款顯著增加，由第三季的9.68億美元，佔總放貸28.5%，升至14.6億美元，佔總放貸38.8%，相信是預期可重新收取還款所以加大放貸，但延後還款政策續期，對部署應有一定影響。私人貸款金額與第三季大致持平，而按揭貸款金額較第三季則略為下降17.1%。要留意放貸部分的經調整收入及營運利潤較第三季下跌，應持續監察趨勢。

SoFi業務是採用金融服務生產力循環策略（FSPL，Financial Services Productivity Loop）發展，即圍繞用戶的人生周期所需去提供不同金融服務。FSPL策略可令到SoFi獲得客戶最高的生命價值（Lifetime Value，LTV）及最低的獲客成本（Customer Acquisition Cost，CAC），成本效益是SoFi競爭優勢。為了優化資金成本，SoFi透過收購Golden Pacific Bancorp去獲得銀行牌照。而在業務上就加入更多元素，好像去年加入交易加密幣及零售IPO功能。

在科技平台方面，SoFi亦剛完成對Technisys價值11億美元收購，這較當年用12億美元收購Galileo作價相差不遠。Technisys為金融科技及銀行等提供以雲端為基礎的核心處理技術公司。過去銀行需要獨立核心處理系統為存款及貸款等產品運作，Technisys能用一個系統處理不同產品，而且能提供實時數據及API功能，可大大增強數碼銀行產品效率及時間。收購Technisys預期可在2025年前帶來5億美元至8億美元額外收入。在2023年至2025年可節省7,500萬美元至8,500萬美元成本。

用股權收購Technisys能為SoFi帶來長遠價值，但短期攤薄效應是令投資者卻步的原因之一。因此，可先把SoFi把放入監察名單。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰可放入監察名單的金融科技股】（收費文章）

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