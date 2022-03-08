【消費優惠】齊柏林熱狗店自家製熱狗包$5　alfafa外賣自取千層麵買一送一

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 齊柏林熱狗店：自家製熱狗包$5

最後今日！全綫齊柏林熱狗店推出自家製熱狗包優惠，抗疫成本價一個5元，數量有限，售完即止。

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此商品只適用於門市發售，外賣平台不設發售。保質期為室溫3天／雪櫃保鮮格7天。

分店地址

2. alfafa：外賣自取千層麵買一送一

alfafa由即日起至4月11日，外賣自取焗素菜千層麵配薯蓉或肉醬千層麵配薯蓉可享買一送一，88元即可任選2客（原價92元／客），每日上午11時30分即可訂購。

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3. LIFETASTIC：雜果千層件裝蛋糕$25

由即日起至3月31日，到LIFETASTIC分店外賣雜果千層件裝蛋糕，只需25元。每人限買一件，第二件或以上將以原價計算，每日數量有限，售完即止。不能與其他優惠、禮券或現金券同時使用。

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撰文：hket小編

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