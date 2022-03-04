江詩丹頓示範錶界神技　力推普及版照顧入門級粉絲

如上帝創造世界只用了7天，這枚在2100年之前毋須調校，能精準反映豐富變化的曆法，並擁有16項功能的複雜計時腕錶，用上江詩丹頓（Vacheron Constantin）旗下Les Cabinotiers閣樓工匠部門二百多年的製錶工藝經驗和造詣也是值得。品牌更以葡萄酒之神Bacchus為腕錶命名，若美酒是神之水滴，這枚充當神的腕錶也需時間蘊釀，終於在今年1月面世！

▲ Les Cabinotiers閣樓工匠超卓複雜Bacchus腕錶：錶徑47毫米，厚度19.10毫米，18K粉紅金錶殼，搭載江詩丹頓自行研發並製造2755 GC16手動上鏈機械機芯，動力儲存58小時，經日內瓦印記認證的時計。（價格待定）

筆者坦言，此枚Les Cabinotiers閣樓工匠超卓複雜Bacchus腕錶的官方解說多達8頁，確實未能把這獨一無二的複雜時計能巨細靡遺跟大家直說，用最簡單的方法概括，是把江詩丹頓200多年的所有複雜的高級製錶技術集大成，與旗下珠寶雕刻手工藝共冶一爐，以從神話傳說中所取的名字，以淺浮雕葡萄藤葉紋飾及鑲嵌紅寶石的粉紅金錶殼，來包裝一枚能驅動16項複雜功能的2755 GC16機芯。

向Johannes Kepler致敬

先說江詩丹頓為何製作這枚腕錶？源於2005年為紀念品牌創建250周年時推出的Tour de l'Ilee腕錶，是一次向日內瓦源遠流長的傳承致敬，同時也向被譽為「天空立法者」——德國天文學家Johannes Kepler（1571-1630年），行星運動定律印證了哥白尼的日心說。

▲ 錶環飾有手工雕刻的「葡萄藤葉」紋飾，並鑲嵌113顆代表葡萄果實的紅寶石（共1.84卡）。

是以，這枚全新腕錶融匯的16項複雜功能：包括陀飛輪裝置，可補償地心吸力對機械裝置的影響，力保時間精準；三問報時功能，可按需要報出時、刻、分，更配備了向心性飛行報時調速器，運行時可完全靜音，可通過調節報時音序的持續時長，報時音律清晰悅耳；各項曆法和天文功能清晰地分佈於腕錶的正反兩面錶盤上，錶盤上半部分以三個小錶盤顯示萬年曆信息，分別指示出日期、星期和月份。其精準反映曆法的豐富變化的準確無誤，官方表示在2100年之前皆無需調校。

▲ 錶圈和錶背飾有手工雕刻的「葡萄藤葉」紋飾，錶底蓋鐫刻「閣樓工匠（LES CABINOTIERS）」、「獨一無二的錶款（PIECE UNIQUE）」和「AC」字樣。

1點和2點鐘之間還設有小巧的閏年顯示視窗，旁邊為報時裝置力矩顯示，可顯示三問報時功能的動力儲存。而擁有58小時動力儲存，其顯示則由一根與星期指針同軸的蛇形指標指示。背面錶盤則顯示恆星時、可旋轉的星空圖、月齡、日期、季節和星座等天文錶的功能顯示。

▲ 錶圈和錶底蓋亦以凹雕工藝，手工雕飾出葡萄藤葉圖案。這道工序的難點在於鑿刻時並沒有可參照的邊綫或輪廓綫，直接沿著錶圈邊緣，鑿空多餘的金屬材質，來勾勒出藤葉圖案形成花環紋飾，耗時一星期時間才得以完成。

作為高級製錶技術的複雜功能示範作，江詩丹頓的手工雕刻大師和珠寶鑲嵌大師絕不讓錶匠專美，葡萄酒之神Bacchus為出發點，在18K粉紅金錶殼，以淺浮雕工藝刻畫葡萄藤葉，以紅寶石鑲嵌代表價值連城的葡萄，大家應感到這一次，是完全毫不留力的致敬吧！

▲ Traditionnelle全日曆鏤雕腕錶：錶徑41毫米，藍寶石水晶材質錶盤，頂部飾有機刻guilloche雕花，搭載江詩丹頓自行研發並製造的2460 QCL/2自動上鏈機械機芯，動力儲存約40小時，經日內瓦印記認證的時計，防水30米，配灰色鱷魚皮錶帶。（具紅金和18K白金兩款選擇，各$375,000）

把高級製錶普及化

誠然，出盡力的作品只許遠觀，江詩丹頓懂得讓錶迷一嘗「褻玩」的快樂，於是把2019年面世，至今仍令人意猶未盡的Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕錶，於三年後的推出「普及版」全日曆鏤雕腕錶，讓錶迷以較易入門級的價錢，感受Traditionnelle高級製錶系列的技術，包括階梯式圓形錶殼、凹槽底蓋、纖細錶圈、軌道式分鐘刻度圈和金質棒狀時標等。

▲ 腕錶正反兩面採用鏤雕可透視設計，可仔細欣賞以圓形粒紋裝飾的主夾板，以及飾有日內瓦波紋並經倒角打磨的板橋。

▲ 搭載全新設計的透明藍寶石水晶錶盤，錶盤上有小時、分鐘顯示功能，全日曆（星期、日期、月份）和精密月相顯示錶盤，12點下方兩側的視窗分別顯示星期和月份，日期顯示分佈在錶盤外圈，以一根中央指標指示。

新作以透明藍寶石水晶錶盤和鏤雕設計，讓錶迷欣賞江詩丹頓自家製的2460 QCL/2機芯。官方更刻意把夾板和板橋利用NAC電鍍成耀眼的煤灰色，令錶盤布局更層次分明，又不會搶去三重日曆顯示和精密月相功能顯示的焦點。

▲ 自家製2460 QCL/2機芯共包含312個零件，機芯經過NAC電鍍處理的煤灰色，是品牌首款自動上鏈機芯2450的升級版，配備停秒裝置，具備三重日曆和每122年才需調校一次的精密月相顯示功能。

兩款Traditionnelle全日曆鏤雕腕錶均配有小牛皮內襯的灰色鱷魚皮錶帶，以及粉紅金或白金錶釦，錶釦上有經拋光處理的半馬耳他十字造型，貫徹江詩丹頓一直以來的現代美學。

產品查詢︰2301 381