【保險保障】為68歲母親投保自願醫保　買投連險對冲開支是否可行？

讀者馬先生今年45歲，是精密科技設備產品企業家。有一位68歲的母親，母親一向沒有工作，在家相夫教子，因早年意識薄弱沒有為自己安排任何的保險。雖然母親現在仍然非常健康精神，但眼見她年事已高，入院的醫療費用的風險逐年增加，故此希望為媽媽安排一些醫療保險，所以想查詢可以有哪些安排？

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近年，政府鼓勵各保險公司推出一些可扣稅醫療保險計劃，使馬先生更覺得是時候為母親安排一份可扣稅醫療保險，同時亦可以為自己享受稅務上的優惠。

他有一位非常友好的朋友，提議他可以為媽媽同時申請一份定期人壽保險及定期危疾保險。因絕大部分可扣稅醫療保險首3年內，對於申請時已存在但未被發現之疾病是不能提供全數賠償的。故此便可以用這份定期危疾保險作對冲。

這樣的話，若媽媽不幸去世，整套醫療保險方案的成本便可以從定期人壽保險賠償中補償回來。這個提議感覺上非常完美，但可惜其實是行不通的。因為媽媽今已68歲，超過了絕大部分現時市面上的定期人壽保險及定期危疾保險投保申請時的年齡上限。這樣的結果，使馬先生心情有如坐過山車，開始以為找到一個理想的方案，但最後發現原來是行不通的。

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投保投連險對冲醫療保開支

筆者基於對冲可扣稅醫療保險保費支出的思路去考慮，作出一個建議給馬先生參考。馬先生可以同時為媽媽安排一份投資相連保險，投資相連保險投保年齡上限為75歲。而筆者是建議馬先生考慮一項由某加拿大保險公司提供的投資相連保險。因為內裏有一隻非常受歡迎的派息基金，過去十多年的歷史紀錄，年度化派息大約每年8%以上，而基金價格波幅也不太大。這樣每年可扣稅醫療保險之保費由基金所派之利息支付，達到對冲之後果。當媽媽身故後，簡單的把那份投資相連保險退保取回最初投入的資金便是了。

但這當然要留意一點，基金價格可升可跌，日後可能會取回更多又或者取回少了一點。但無論如何，某程度上都可以為馬媽媽這個可扣稅醫療保險保費安排支出提供一定程度的對冲而是可行的。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

【原文：投資相連保 對冲醫療費】

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