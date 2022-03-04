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【虛擬貨幣】3HK成全港首家接受加密貨幣付款電訊商　可支付帳單／買電訊產品

精明消費 18:40 2022/03/04

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香港可以使用加密貨幣的機會相信會愈來愈多！日前3香港宣布將與數碼資產交換平台FTX US合作，率先讓 3香港客戶使用指定的加密貨幣支付電話帳單、購買電訊產品及增值服務，成為全港首家接受加密貨幣付款的電訊商。

【全球首個NFT自動販賣機 可用信用卡付款購虛擬藝術品：按此

為擴大用戶的支付選擇，3香港與FTX US合作，新增以加密貨幣支付帳單的方式。即日起客戶可透過發送及接收指定的加密貨幣，於網上支付月費、購買流動裝置和增值服務，以及於3Mall購物。新支付方式預期將於4月第二階段拓展至3門市。

要用加密貨幣支付帳單，用戶首先要開啟FTX US帳戶，以使用FTX Pay的功能。FTX Pay有支援多款錢包種類，包括比特幣、以太幣等，每次使用加密貨幣交易預計15分鐘內就完成，視乎所使用加密貨幣的種類、相應營運及合規要求而定。而過程中3香港不會收取客戶任何行政費用，亦不設最低消費額。

【區塊鏈平台高薪挖角 料更多優秀人才轉戰加密行業：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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