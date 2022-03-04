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【港人移民】港移民潮致高學歷人才外流　王冬勝：90年代後最大規模

個人增值 18:55 2022/03/04

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香港總商會最近進行一項調查結果顯示，近期的移民潮導致技術人才流失，企業備受影響。總商會主席王冬勝更表示，香港現正面對1990年代初以來最大規模的高學歷人才外流問題，會對經濟產生重大的連鎖效應。

【英國放寬BNO簽證條件 父或母擁BNO身份可申請 料10月生效：按此

企業員工移民主因為子女發展

總商會在2022年1月10至21日期間進行調查，合共收回220份問卷。調查結果顯示，共有38%受訪公司表示因員工移民離港而受到較負面影響，程度介乎「中等」（24%）、「高」（12%）及「非常高」（2%）。儘管逾半（58%）受訪企業預期因移民潮而導致的員工流失率將於2022年趨於平穩，但約35%受訪者不表樂觀，認為人才短缺問題將會加劇。

【最佳物業投資移民國家 阿聯酋租金收入高排榜首 邊個國家又平又易移居？：按此

選擇移民的員工來自不同的專業，包括工程和技術、財務和會計，以及資訊科技等。移民僱員當中又以中年為主，受訪公司指出移民員工主要屬於「30至39歲」和「40至49歲」兩大年齡組別。職級方面，中級和初級管理層較有可能離港發展。

至於員工移民的3大原因，分別為尋求較好的子女發展（57%）、政治原因（45%）及尋求較高的生活質素（27%）。而員工移民的主要目的地最多為英國（83%）、加拿大（25%）及澳洲（23%）。

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王冬勝表示，香港的成功有賴技術人才的貢獻，因此人才流失問題實在不容忽視，尤其是本港同時面臨人口老化的趨勢。香港現正面對1990年代初以來最大規模的高學歷人才外流問題，這將對經濟產生重大的連鎖效應。人力資源對本港以服務主導的知識型經濟十分重要，假如無法遏止人才外流現象，情況將令人憂慮。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 環球視窗

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