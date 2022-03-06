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【抗疫外賣】4大酒店外賣下午茶優惠　最平每位238元嘆12款鹹甜點

個人增值 10:00 2022/03/06

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第五波確診人數屢創新高，究竟是否禁足也屬未知之數，其實在疫情下還是留在家較安全，不過午餐晚餐日日煮，大家不妨鬆一鬆，品嚐一頓酒店外賣下午茶，有精緻甜點及特色小食。美食總能帶來好心情，在疫情下為自己打打氣，以最佳狀態抗疫。

JW萬豪酒店　香檳下午茶

香港JW萬豪酒店推出的外賣下午茶（$798/兩位），美食相當豐富，包括各式鹹甜美點，款款都十分吸引。另外還有下午茶必吃的原味及提子味英式鬆餅配果醬、忌廉，以及精選TWG茶包。

淺酌美酒亦有助放鬆心情，下午茶還配上一瓶Whispering Angel Rose, 2020，這款非常細緻和含蓄的精品粉紅玫瑰酒，獲得James Suckling 92高度評分。

JW萬豪酒店
電話：2810 8366

預訂按此

四季酒店　櫻花主題美食

在3月和4月，四季酒店The Lounge推出以櫻花為主題的外賣下午茶（$698/兩位，3月15日至4月30日），讓大家縱使不能到日本旅行，也能感受迷人的賞櫻時刻。

下午茶的一系列日式甜點和鹹點都以櫻花做主題，饒富心思，其中一款櫻花絲絨蛋糕，便把櫻花濃糖漿加到忌廉中，為酒店著名的絲絨蛋糕注入新元素。下午茶也有一直受客人喜愛的四季鬆餅，配以自家製野莓果醬、燈籠果杏桃醬及傳統英式忌廉。

四季酒店

電話：3196 8882

君悅酒店　春日下午茶

春意盎然，君悅酒店於3月14日起推出全新春日下午茶，酒店甜品主廚Smita以多款水果及茶入饌，帶出春日清爽味道，包括茶味香濃的烏龍芒果撻。於4月21日前更可以優惠價$398（兩位）訂購外賣下午茶套餐，超值之選。

君悅酒店
電話：2584 7722

網址按此

歷山酒店　可嘗鮑魚及魚子醬

去年開業的歷山酒店最近推出「夢幻至臻下午茶」外賣自取優惠，由即日至5月31日，凡於網上預購即可享優惠價每位$238起。

下午茶套餐包括12款特色鹹甜點，另配上自選TWG茗茶或即磨咖啡。每份下午茶套餐更贈送紅葡萄酒、白葡萄酒或氣泡酒乙杯，居家抗疫都可以慢慢享受。

歷山酒店
電話：3893 2888

網上訂購按此

 

作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：疫下宅在家鬆一鬆 品味酒店外賣下午茶（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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